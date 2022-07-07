Постройневшая, словно девочка: Нетребко в самом модном платье сезона и шляпке появилась в театре в Венеции

Анна Нетребко является одной из самых известных оперных певиц. Она объездила почти весь земной шар и давала концерты как в современных залах, так и на исторических аренах.
Лишь недавно она была вынуждена сделать паузу из-за ситуации в мире. Отпуск звезда посвятила поездкам в новые страны и в любимые города.
На этот раз Анна решила месяц провести дома в Вене, а в июле она приехала в Италию. Певица готовится начать гастроли, но сначала она насладилась прогулками по Венеции. Артистка славится своим стилем. На этот раз она взяла с собой как струящиеся платья, так и короткие шорты.
Нетребко видится с друзьями, посещает музеи, а также катается на яхте. Поклонники заметили, что она похудела.
7 июля оперная дива посетила арену, где недавно выступил ее муж Юсиф Эйвазов. Она тоже готовится спеть на исторической сцене. Анна предстала в остромодном платье с принтом «мильфлер» и мюлях. Свой образ она дополнила ободком с бантиком. К слову, такие наряды стали трендом.
Анна пообщалась с работницей театра. Она была рада тому, что ее работу хвалят. Певица показала стройные ноги на камеру. А потом она также покрасовалась с широкополой шляпкой. Звезда привыкла продумывать свои образы до мелких деталей.
«Печки-лавочки, розы-бабочки», — загадочно написала она.
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Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие отметили, что Нетребко выглядит еще моложе, а ее фигуре могут позавидовать модели.
Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
«Как же у вас крутой, яркий, неповторимый стиль!», «От каждого вашего образа, великолепная Анна, глаз не отвести!», «Нарядилась и пошла мир украшать. А мы все любуемся. Красавица», «Богиня», «До чего красивая», — прокомментировали пост подписчики.