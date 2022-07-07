Постройневшая, словно девочка: Нетребко в самом модном платье сезона и шляпке появилась в театре в Венеции

На этот раз Анна решила месяц провести дома в Вене, а в июле она приехала в Италию. Певица готовится начать гастроли, но сначала она насладилась прогулками по Венеции. Артистка славится своим стилем. На этот раз она взяла с собой как струящиеся платья, так и короткие шорты.

Нетребко видится с друзьями, посещает музеи, а также катается на яхте. Поклонники заметили, что она похудела.

7 июля оперная дива посетила арену, где недавно выступил ее муж Юсиф Эйвазов. Она тоже готовится спеть на исторической сцене. Анна предстала в остромодном платье с принтом «мильфлер» и мюлях. Свой образ она дополнила ободком с бантиком. К слову, такие наряды стали трендом.