Две «Золотые маски», десятки ролей в кино и любовь миллионов: как Ирина Пегова покорила сцену и кинематограф

Звезда славится не только своим талантом, но и веселым нравом, красивой фигурой и невероятной харизмой.

Ирина Пегова является одной из популярных и любимых зрителеми актрис театра и кино. Ее талант по достоинству оценен как зрителями, так и экспертным сообществом — актриса за карьеру дважды стала лауреатом «Золотой маски», имеет звание заслуженной, продолжает брать все новые высоты.

Она снялась более чем в 30 фильмах и сериалах, играет в нескольких театрах, оставаясь ведущей актрисой МХТ им.Чехова уже четверть чека.

Не менее пристально следят поклонники и за личной жизнью. У Пеговой был один брак, в котором она стала матерью, но сохранить семью, увы, не удалось. Подробнее — в нашем материале.

Ирина Пегова: детство, родители, образование

Заслуженная артистка России Ирина Пегова родилась 18 июня 1978 года в городе Выкса Горьковской (в настоящее время Нижегородской) области. Отец Сергей Захарович Пегов был лыжником, легкоатлетом, по окончании спортивной карьеры стал преподавать физкультуру. Мать Вера Александровна трудилась на местном металлургическом комбинате. Ирина стала вторым ребенком в семье, у нее есть старшая сестра Татьяна.

В детстве Ирина много занималась спортом — это и плавание, и фехтование, и лыжи, и коньки, и легкая атлетика. Родители были уверены, что она пойдет по отцовским или материнским стопам. Но сама талантливая девочка, которая еще и ходила на скрипку в музыкальную школу, грезила о карьере певицы, вдохновляясь Эдит Пиаф и Аллой Пугачевой.

Поучаствовав в местном конкурсе талантов «Хочу стать звездой», маленькая Ирина стала посещать вокальную студию, писала песни и готовилась покорить эстраду.

Когда в 1995 году пришло время поступать, родители в штыки восприняли идею дочки о театральном образовании. И Ирина пошла на компромисс: подала документы одновременно в Нижегородский политехнический институт и в Нижегородское театральное училище. Прошла и туда, и туда. Родители пошли ей навстречу, и она стала получать профессию актрисы драмтеатра и кино у мастера курса Василя Богомазова.

Судьбу Пеговой решили гастроли мастерской Петра Фоменко, с которыми мастер прибыл в Нижний Новгород. Студентка вдохновилась талантом московских актеров и загорелась желанием поступить после училища в ГИТИС. Что и сделала с успехом, став студенткой режиссерского факультета.

Ирина Пегова: театр

По окончании столичного вуза в 2001 году Ирина Пегова стала актрисой труппы Петра Фоменко. Ее карьера стартовала с постановок «Белые ночи», «Волки и овцы», «Одна абсолютно счастливая деревня», «Война и мир. Начало романа», «Безумная из Шайо», «Варвары». Здесь она прослужила до 2006 года, параллельно начав сотрудничать с Театром Олега Табакова.

«В начале карьеры из-за невысокого роста в 155 сантиметров Пегову ставили в ранг так называемых субреток. Это такое актерское амплуа — бойкая, озорная девица, кокетливая служанка. Например, в пьесе «Вишневый сад» молоденькой Пеговой подошла бы роль горничной Дуняши. Но талант Иры оказался намного шире и объемнее», — вспоминал историк моды Александр Васильев, готовивший сценические костюмы для Пеговой.

С 2004 году у Олега Павловича Ирина Пегова сыграла в нескольких спектаклях: «Жена», «Рассказ о счастливой Москве», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Дядя Ваня». Роль Сони в чеховской пьесе стала знаковой в карьере актрисы — в 2005 году она получила «Золотую маску» в номинации «Женская роль».

Вторую «Золотую маску» в номинации «Драма» Пеговой принесла роль Москвы Ивановны Честновой в спектакле «Рассказ о счастливой Москве» в 2008 году.

В 2006 году Ирина Пегова стала актрисой театра МХТ им.Чехова, где трудится по сей день. Здесь звезда сыграла во множестве спектаклей, таких как «Чайка», «С любимыми не расставайтесь», «Конек-Горбунок», «Женитьба», «Трамвай «Желание», «№ 13D», «Светлый путь. 19.17», «Пьяные».

В 2012 году Ирина Пегова была приглашена на главную роль Александры Николаевны Негиной в пьесу «Таланты и поклонники» в Театр им. Маяковского. В том же году звезда удостоилась высокого звания заслуженной артистки России, а также стала обладательницей премии имени Андрея Миронова «Лучшая из лучших» за блистательное исполнение ролей на драматической сцене за последние три-пять лет.

Ирина Пегова: кино

Параллельно с театральной карьерой Ирина Пегова снималась в кино. Дебютной стала эпизодическая роль ветеринарного врача в фильме «Спартак и Калашников». Следующая работа в картине Алексея Учителя «Прогулка» в 2004 году. За роль Оли звезда стала обладательницей премии «Золотой орел».

Сотрудничество с Учителем Пегова продолжила в 2005 году — снялась в роли официантки Лары в ленте «Космос как предчувствие». Затем буквально каждый год на экраны выходило по несколько фильмов с участием Ирины: «Варенька» (2006 г.), «Один день» (2008 г.), «Не торопи любовь» (2008 г.), «Пассажирка» (2008 г.).

В 2012 году в фильме Алексея Учителя «Восьмерка» Ирина Пегова снялась уже вместе с маленькой дочуркой Таней. Затем были «Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини» (2009 г.), «Московский фейерверк» (2009 г.), «Сказка. Есть» (2010 г.), «СуперБобровы» (2016 г.), «Экипаж» (2016 г.), «Временные трудности» (2018 г.) и еще несколько десятков фильмов. Пеговой блестяще удаются любые перевоплощения, но сама актриса предпочитает комедийные роли.

С 2010 года Ирина Пегова начала сниматься в сериалах. Поначалу неохотно, поскольку избирательно относилась к предлагаемому материалу. Фильмографию актрисы пополнили такие многосерийные фильмы, как «Зоя» (2010 г.), «Люблю, потому что люблю» (2012 г.), «Маша в законе» (2013 г.), «Одинокие сердца» (2013 г.), «Акушерка» (2017 г.), «Пищеблок» (2021 г.).

Кроме того, Ирина Пегова озвучила персонажей мультфильмов: в 2018 году морскую свинку Морси в одноименном мультсериале и Стрелку в 2021 году в мультике «Белка и Стрелка».

Ирина Пегова: другие проекты

Актриса не раз принимала участие в различных телепроектах. В 2015 году она стала участницей шоу «Танцы со звездами» на телеканале «Россия 1». Партнером для нее стал хореограф Андрей Козловский. По итогам сезона дуэт одержал победу.

Осенью 2020 года Ирина Пегова вошла в состав нового сезона «Ледникового периода». Звезда каталась в паре с Андреем Тихоновым и запомнилась телезрителям как одна из ярких и талантливых участниц.

Весной и летом 2021 года Ирина Пегова выступила в качестве телеведущей танцевального шоу Первого канала «Dance революция».

Ирина Пегова: личная жизнь

Первой любовью Ирины Пеговой стал актер Дмитрий Орлов, звезда фильмов «Небо. Самолет. Девушка» и «Первый после Бога». Звезды познакомились на кинофестивале в Варшаве в 2004 году, и это была любовь с первого взгляда. В 2005 году они поженились, оба были уверены, что их союз — на всю жизнь.

Вскоре их постигло несчастье: Ирина потеряла ребенка. Об этом впервые рассказал Дмитрий Орлов уже в статусе бывшего мужа актрисы в интервью Борису Корчевникову в 2019 году. Но вскоре судьба послала им счастье и в 2006 году у них родилась дочка Таня.

А потом между мужем и женой начались сложности. Дело шло к разводу, но пара старалась сохранить семью ради дочери, несколько лет пытаясь демонстрировать идиллию.

«Когда родители или один из родителей уничтожает другого, и семья – это место битвы, место нападения одного на другого, то по здравому смыслу лучше разрушить эту систему. Лучше в том числе и для общего ребенка. Я считаю, что тогда мы приняли верное решение. Любви и доверия между нами не было», — рассказывал актер.

Орлов взял вину за распад семьи на себя. Он признался, что у него были проблемы с алкоголем, он напивался буквально каждый день. Плюс жуткая ревность жены ко всему окружающему его практически съедала, он стал обвинять ее в том, что оказался у нее на вторых ролях после карьеры и ребенка. В 2011 году они развелись — громко, скандально и обидно. Но ради дочери они впоследствии смогли простить друг друга и стать друзьями.

Следующие отношения у Ирины Пеговой случились с актером Театра им. Ермоловой Сергеем Кемпо. Мужчина оказался младше на семь лет, но роману это не помешало. Правда, уже в 2014 году звезды расстались.

А вскоре заговорили о том, что Пегова увлеклась коллегой Анатолием Лобоцким. Они с ним вместе сыграли в спектакле «Таланты и поклонники» в Театре им. Маяковского, неоднократно выходили в свет. Но и эти отношения оказались недолговечными.

На шоу «Танцы со звездами» в 2015 году Ирина Пегова сблизилась с Евгением Раевым. Танцовщик и хореограф был тогда 22-летним юношей, но пару 15-летняя разница в возрасте не смущала.

Они вместе побывали на кинопремьере, затем посетили благотворительный вечер, открыто проявляя симпатию друг к другу. Постепенно роман исчерпал себя. И Пегова с тех пор тщательно скрывает свою личную жизнь. Есть ли сейчас кто-то в ее женской судьбе, она умалчивает.

Ирина Пегова: фигура, похудение, горячие фото

Ирина Пегова — обладательница фактурной фигуры, которая раньше была пышнее. Но звезда в 2020 году решила худеть и по сей день не останавливается на пути к лучшей версии себя. При росте 155 см она весит сегодня 61 кг. Гармоничные пропорции фигуры Ирины Пеговой вызывают у многих поклонников восхищение, она и сама довольна собой и не стесняется публиковать откровенные снимки в бикини или декольтированных нарядах.

Как похудела Ирина Пегова, она сама рассказывала у себя в микроблоге. Актриса после «Танцев со звездами» стала регулярно бывать в спортзале, а также следить за питанием. Ирина даже поделилась с фолловерами подробным рационом на разгрузочные, как она называет диету, дни.

Суть ее в том, что в день можно есть один продукт. Ее разработала диетолог из Швеции Анна Юханссон. Основа диеты — чередование белковых и углеводных дней. Продолжительность ее всего одна неделя, но за эти дни можно сбросить от трех до семи килограммов.

Ирина Пегова предупреждает, что такой подход к питанию может не всем подойти — важно слушать себя и выбирать то, что нравится.

«Я ее соблюдаю со своими поправками и заменами, будьте внимательны к себе! Я вместо кефира пью ряженку, — объясняла Пегова в микроблоге. —Картофеля не 5 клубней, а меньше. Запекаю в микроволновке или в духовке. Смело заменяю грудку на более вкусное вареное бедро (без кожи, конечно) или ножку и не 100 граммов, а сколько хочу! В дни, когда рыба, смело меняю ее на креветки или морепродукты, если рыбу не хочу. Но важно пить между приемами пищи, много воды, в этом залог успеха!»

Ирина Пегова сейчас

Сейчас Ирина Пегова по-прежнему востребована и занята в нескольких проектах одновременно. В начале января 2022 года с ее участием на больших экранах появится комедия «Свингеры», где компанию звезде составили Дмитрий Нагиев и Наталья Рудова.

Но, несмотря на занятость, Ирина Пегова обожает бывать на малой родине, а также регулярно общается с подписчиками в Instagram — там у нее один миллион читателей и почитателей.

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