«Найдите пять отличий»: Жерар Пике впервые опубликовал селфи с девушкой, к которой ушел от Шакиры

25 января знаменитый испанский футболист Жерар Пике, оскандалившийся расставанием с певицей Шакирой, впервые опубликовал в социальной сети фото со своей молодой подружкой Кларой Чиа Марти.
Спустя семь месяц после слухов об измене, которые разрушили крепкую звездную пару, 35-летний спортсмен официально подтвердил, что у него новая любовь. Это вызвало волну обсуждений в Интернете, и многие комментаторы отмечают, что мужчина просто нашел себе более молодую версию 45-летней гражданской жены.
«Хочется съязвить — найдите пять отличий. Правда же, у девушек совершенно один типаж?» - пишет российская звезда Светлана Бондарчук в Telegram, опубликовав два селфи Пике.
Ох уж эти футболисты, жестоко бросающие популярных певиц…
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Напомним, Жерар и Шакира прожили вместе 11 лет. У пары есть два юных сына, в отношении которых теперь встал вопрос об опеке.