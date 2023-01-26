«Найдите пять отличий»: Жерар Пике впервые опубликовал селфи с девушкой, к которой ушел от Шакиры

Жерар Пике

Жерар Пике: слева - с Шакирой, справа - с Кларой. Фото: соцсети

Поклонники отмечают, что футболист не изменяет своему вкусу.

25 января знаменитый испанский футболист Жерар Пике, оскандалившийся расставанием с певицей Шакирой, впервые опубликовал в социальной сети фото со своей молодой подружкой Кларой Чиа Марти.

Спустя семь месяц после слухов об измене, которые разрушили крепкую звездную пару, 35-летний спортсмен официально подтвердил, что у него новая любовь. Это вызвало волну обсуждений в Интернете, и многие комментаторы отмечают, что мужчина просто нашел себе более молодую версию 45-летней гражданской жены.

«Хочется съязвить — найдите пять отличий. Правда же, у девушек совершенно один типаж?» - пишет российская звезда Светлана Бондарчук в Telegram, опубликовав два селфи Пике.

Ох уж эти футболисты, жестоко бросающие популярных певиц…

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Напомним, Жерар и Шакира прожили вместе 11 лет. У пары есть два юных сына, в отношении которых теперь встал вопрос об опеке.

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