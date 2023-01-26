«Найдите пять отличий»: Жерар Пике впервые опубликовал селфи с девушкой, к которой ушел от Шакиры

25 января знаменитый испанский футболист Жерар Пике, оскандалившийся расставанием с певицей Шакирой, впервые опубликовал в социальной сети фото со своей молодой подружкой Кларой Чиа Марти.

Спустя семь месяц после слухов об измене, которые разрушили крепкую звездную пару, 35-летний спортсмен официально подтвердил, что у него новая любовь. Это вызвало волну обсуждений в Интернете, и многие комментаторы отмечают, что мужчина просто нашел себе более молодую версию 45-летней гражданской жены.

«Хочется съязвить — найдите пять отличий. Правда же, у девушек совершенно один типаж?» - пишет российская звезда Светлана Бондарчук в Telegram, опубликовав два селфи Пике.

Ох уж эти футболисты, жестоко бросающие популярных певиц…