Ни капли совести: Жерар Пике страстно поцеловал молодую любовницу на глазах у Шакиры и детей

Шакира давно стала мировой знаменитостью. Колумбийская певица выпустила множество хитов, пела с Дженнифер Лопес и Бейонсе. Ее сердце покорил футболист Жерар Пике. 12 лет они жили вместе, но свадьбу не играли. Артистка родила сыновей: Милана и Сашу. Они казались идеальной парой, но минувшим летом звезда ушла от спортсмена из-за его измены.
На этот раз Шакира смогла получить опеку над детьми. Ранее Пике хотел лишить ее родительских прав и запретить увозить наследников из Испании. Но певице удалось отстоять свои права. Примечательно, что на днях состоялся последний матч футболиста за родной клуб «Барселона».
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Команда Жерара победила. Он отметил успех страстным поцелуем со своей новой девушкой. Их засняли на трибунах. Избранницей футболиста является 26-летняя Клара Чиа Марти, которая тоже оказалась длинноволосой блондинкой.
Очевидцем нежности спортсмена стала Шакира, которая была на стадионе с детьми.Артистка уже не раз видела новую пассию Пике. Она просила его не афишировать хотя бы год новые отношения, но он проигнорировал ее, пишет портал Super.