Ни капли совести: Жерар Пике страстно поцеловал молодую любовницу на глазах у Шакиры и детей

На этот раз Шакира смогла получить опеку над детьми. Ранее Пике хотел лишить ее родительских прав и запретить увозить наследников из Испании. Но певице удалось отстоять свои права. Примечательно, что на днях состоялся последний матч футболиста за родной клуб «Барселона».

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