Воссоединения не будет: Шакира получила опеку над детьми после расставания с Жераром Пике

Пике несколько раз видели в компании молодой блондинки. Поползли слухи, что причиной размолвки стала измена футболиста. Шакира сняла новый клип, где свое сердце поместила под замок в буквальном смысле. Также она придумала необычную месть.

Музыкальный сервис Spotify и ФК «Барселона» заключили рекламный контракт, по которому игроки клуба будут играть на матчах в форме с упоминанием имени Шакиры. В составе команды есть и Жерар Пике.