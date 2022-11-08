Воссоединения не будет: Шакира получила опеку над детьми после расставания с Жераром Пике

Шакира — одна из самых знаменитых певиц в мире. Она выпустила большое количество хитов, пела с Бейонсе и Дженнифер Лопес. Уже 20 лет артистка не теряет своей популярности. Примечательно, что сердце блондинки покорил футболист Жерар Пике. Они 10 лет были вместе, но так и не сыграли свадьбу. А этим летом пара распалась.
Пике несколько раз видели в компании молодой блондинки. Поползли слухи, что причиной размолвки стала измена футболиста. Шакира сняла новый клип, где свое сердце поместила под замок в буквальном смысле. Также она придумала необычную месть.
Музыкальный сервис Spotify и ФК «Барселона» заключили рекламный контракт, по которому игроки клуба будут играть на матчах в форме с упоминанием имени Шакиры. В составе команды есть и Жерар Пике.
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По всей видимости, это не понравилось спортсмену. Жерар покинул клуб «Барселона». А теперь стало известно, что Шакира получила опеку над детьми. Оба сына — семилетний Саша и девятилетний Милан — остаются с мамой.
Артистка вполне может увезти их в Штаты, хотя ранее Жерару эта идея сильно не понравилась. Об этом пишет испанская газета El Pais.
Шакира и Жерар Пике с детьми. Фото: Global Look Press