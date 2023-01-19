Игра и жизнь Дмитрия Тарасова: когда стал чемпионом России по футболу, но оказался знаменит как бывший муж Ольги Бузовой

С детства Дмитрий Тарасов посвятил себя спорту. И добился успехов на поле, став чемпионом России по футболу в сезоне 2017/2018, обладателем «серебра» и «бронзы» турнира, трижды получал Кубок России. Но широкой публике оказался известен как бывший муж Ольги Бузовой. Как так получилось, и сколько всего у него жен и детей - читайте далее.
Дмитрий Тарасов: детство, родители
Родился будущий футболист 18 марта 1987 года в Москве. Он стал вторым ребенком в семье армейского офицера Алексея Тарасова – у Дмитрия есть старшая сестра Екатерина.
Маленький Дмитрий Тарасов. Фото: соцсети
Отец планировал, что сын будет заниматься каратэ, но единоборства мальчика не интересовали. Больше его привлекал футбол, поэтому он пошел в секцию СДЮШОР «Трудовые резервы». На играх юношу заметил тренер «Спартака» Валентин Ивакин и позвал в молодежную команду. Тарасов успешно выступал за клуб, но из-за разногласий в 2006 году с руководством покинул его.
Дмитрий Тарасов в детстве. Фото: соцсети
Дмитрий Тарасов: «Локомотив», сборная России
Перешел Тарасов в «Томь», где отыграл три сезона. По окончании контракта перебрался в «Москву», где сыграл 25 матчей и забил 2 гола. На рослого футболиста ростом 192 см и весом 84 кг обратил внимание главный тренер национальной сборной Гус Хиддинг и пригласил на общекомандные сборы.
Еще одна удача Тарасова – подписание трехлетнего контракта с «Локомотивом». Свой первый гол за «железнодорожников» футболист отправил в ворота «Динамо» (Москва) в апреле 2010 года.
Дмитрий Тарасов в матче против «Динамо» (Москва). Фото: Global Look Press
В сезоне 2013-2014 Тарасов стал одним из лучших центральных полузащитников чемпионата России. За это он был вызван в сборную России, дебют в которой состоялся 15 ноября 2013 года в матче против сборной Сербии. Первый гол забил в ворота Южной Кореи 19 ноября – меткий удар стал победным для россиян.
Дмитрий Тарасов в составе сборной России в товарищеском матче со сборной Литвы. Фото: Global Look Press
Зимой 2014 года Тарасов получил травму - разрыв крестообразной связки колена. Из-за этого он до конца сезона провел на лечении и не смог поехать на чемпионат мира в Бразилию. К следующему сезону он смог восстановиться, но отыграл неважно – травмы и дисквалификации преследовали футболиста.
Дмитрий Тарасов в матче "Локомотив" - "Зенит". Фото: Global Look Press
В весной 2019 года в матче «Локомотив» - «Уфа» Тарасов был травмирован, его унесли на носилках. Вскоре его прооперировали в Риме, только клуб отказался ее оплачивать – мол, не согласована с руководством.
Летом Дмитрий покинул команду по истечении контракта, а в августе через РФС взыскал с уже бывшего работодателя 12 тыс евро, потраченные на операцию. Палата по разрешению споров РФС вынесла решение в пользу Тарасова.
Таким образом, в составе «Локомотива» Тарасов стал чемпионом России, обладателем «серебра» и «бронзы» турнира, трижды получал Кубок России. В национальной сборной выходил на игру Кубка Конфедераций в 2017 году против сборной Новой Зеландии.
Дмитрий Тарасов в составе команды "Локомотив". Фото: Global Look Press
Трансферное окно в августе 2019 года уже закрылось, Тарасов остался без клуба. В январе 2020 года отправился на сборы в Казань с ФК «Рубин» и через месяц подписал контракт с клубом до конца сезона.
Но через три дня после заключения договора, на заключительной тренировке последнего сбора футболист получил тяжелый перелом левой малоберцовой кости.
Дмитрий Тарасов в больнице. Фото: соцсети
Возникшая из-за коронавируса пауза помогла Тарасову в восстановлении, и в начале июля 2020 впервые вышел на поле за свой клуб против ФК «Оренбург». Затем в основном выходил на замену, часто занимая позицию центрального защитника.
По завершении сезона 2019/2020 клуб продлил с ним контракт до конца календарного года. В ноябре Тарасов впервые вышел на поле в стартовом составе против «Ростова», а в следующем месяце закончил карьеру в «Рубине» - контракт с ним на 2021 год не продлили.
Дмитрий Тарасов в матче за "Рубин". Фото: соцсети
Дмитрий Тарасов: окончание карьеры
В начале 2021 года возникли слухи, что Тарасов пополнил ряды любительского клуба «Сахалинец» (Москва), но как оказалось, договориться по зарплате стороны не смогли.
В мае футболист с Егором Титовым выступил за «Аэрозоль» на матче первенства Тульской области, проведя игру против «Химика». Игра завершилась поражением команды Тарасова 2:1.
Дмитрий Тарасов после игры за ФК "Велес". Фото: соцсети
В июле 2021 года Тарасова позвали в «Велес», на условиях стороны сошлись быстро, и уже на следующий день после подписания договора Дмитрий сыграл в матче против «Томи».
29 августа забил свой дебютный гол за «Велес» в ворота «Акрона». В октябре поставил на паузу карьеру в связи с рождением третьего ребенка. А после рождения сына ушел в любительский футбольный клуб «На спорте».
Дмитрий Тарасов с командой "Родина Медиа". Фото: соцсети
В команде выступают известные артисты, музыканты и блогеры, это так называемая Медийная футбольная лига. Поиграв в ней год, Тарасов создал в конце лета 2022 года свою команду вместе с рэпером T-killah «Родина Медиа». И продемонстрировал успех в сезоне - дошел до финала, проиграв действующему чемпиону 2DROTS. Также 11 сентября команда выиграла турнир Liga Bloggers Cup.
Дмитрий Тарасов: другие проекты
Параллельно со спортом Дмитрий Тарасов развивал свой блог, посвященный семье и вопросам воспитания. Также футболист занимается пением. У него три собственных песни и клипа на них - «Все для тебя» (в дуэте с Ольгой Бузовой), «Моя» (посвятил второй жене Ольге Бузовой), «С днем рождения» (посвятил третьей жене Анастасии Костенко).
Дмитрий Тарасов с Ольгой Бузовой в клипе "Все для тебя". Кадр из клипа
Снялся также в клипе рэпера T-Killah «Тату Россия», посвященной выступлению сборной России на Чемпионате мира-2018. В конце 2021 года снялся в клипе «Эйфория» певицы Margo.
Дмитрий Тарасов: личная жизнь
Судя по тому, как активно в Сети обсуждается личная жизнь Тарасова, прославился он все-таки благодаря ей, а не футболу. Он был трижды женат, первой его супругой стала гимнастка Оксана Пономаренко. С ней спортсмен встречался до переезда в Томск, а по возвращении в 2008 году Москву они поженились.
Оксана Пономаренко и Дмитрий Тарасов. Фото: соцсети / Global Look Press
В 2009 году у пары родилась дочка Ангелина. Но в 2011 году пара вступила в стадию развода. Процесс затянулся надолго, поскольку алименты на ребенка Оксане пришлось выбивать из бывшего мужа. Ей начислили более 15 млн рублей, но отец не спешил содержать дочь, долг рос и уже к 2019 году набежало 9 млн неустойки, а также полмиллиона исполнительского сбора.
Дмитрий Тарасов с дочкой Ангелиной. Фото: соцсети
В конце концов, Тарасов подал встречный иск и попытался уменьшить сумму по алиментам, обосновывая тем, что у него уже нет таких гонораров. Подключилась уже третья жена, Анастасия Костенко, которая едва ли не из собственного кармана платила первой супруге алименты вместо мужа.
Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова
Игрок «Локомотива» и ведущая «Дома-2» встретились в компании общих друзей, стали встречаться, и вскоре объявили о помолвке. Тарасов развелся с предыдущей супругой и оставил 2-летнюю дочь ради телезвезды.
Отношения пара зарегистрировала в Грибоедовском ЗАГСе Москвы в 2012 году, на церемонию пришли только самые близкие. А праздновать отправились на лайнер, уже более расширенным составом.
Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова. Фото: Global Look Press
Семейное счастье было безоблачным: муж заваливал новоиспеченную супругу подарками, пел для нее песни и возил по дорогим курортам. У союза звезд даже появились поклонники, которые прозвали пару «Тарабузики» (по аналогии с «Бранджелиной», то есть Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли) и ждали пополнения.
Ольга грезила о ребенке, футболист же не торопился с детьми. Подкосило пару и недоверие - загородный дом площадью 800 квадратных метров Тарасов переписал на маму. На себя оформил еще и три роскошных автомобиля, а молодая жена так и оставалась по бумагам бедной.
Новость о разводе Тарасова и Бузовой грянула словно гром среди ясного неба. 30 декабря 2016 были соблюдены все формальности и Ольга покинула дом свекрови с одним чемоданом. Тарасов же почти сразу стал строить новые отношения с моделью Анастасией Костенко, на которую обрушились обвинения и хейт – мол, увела женатого из семьи.
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко
Познакомились Тарасов и Костенко в 2016 году. Свое общение они тщательно скрывали от всех, но однажды были замечены в одном из ресторанов Москвы.
Вторую вице-мисс «Россия 2014» стали травить за то, что она увела Тарасова у Бузовой, мол, разлучница не погнушалась тем, что тот был женат. Когда тайное стало явным, Тарасов прервал молчание и рассказал, что их с Бузовой брак уже трещал по швам, и виноваты тут оба, а не кто-то третий.
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов. Фото: соцсети
Свадьбу Костенко и Тарасов сыграли в 2017 году, затем обвенчались и стали ждать первенца. Родилась у них дочка Милана в 2018 году, и новоиспеченные родители души не чаяли в малышке.
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов на венчании. Фото: соцсети
Костенко постоянно подчеркивала, что хочет несколько детей, поскольку сама росла в многодетной семье и знает, какое это счастье. Поэтому никто из поклонников не удивился, когда модель объявила о второй беременности.
И в начале 2020 года на свет появилась дочка Ева. А вскоре и третий подоспел, на этот раз сынок – осенью 2021 года Костенко стала многодетной мамой, малыша назвали Алексеем.
Дмитрий Тарасов с женой и тремя детьми. Фото: соцсети
Дмитрий Тарасов сегодня
В настоящее время Тарасов больше времени проводит с семьей, регулярно демонстрируя идиллию в соцсетях. В профессиональный футбол возвращаться он уже не планирует, его устраивает любительская лига.