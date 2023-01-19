Игра и жизнь Дмитрия Тарасова: когда стал чемпионом России по футболу, но оказался знаменит как бывший муж Ольги Бузовой

С детства Дмитрий Тарасов посвятил себя спорту. И добился успехов на поле, став чемпионом России по футболу в сезоне 2017/2018, обладателем «серебра» и «бронзы» турнира, трижды получал Кубок России. Но широкой публике оказался известен как бывший муж Ольги Бузовой. Как так получилось, и сколько всего у него жен и детей - читайте далее.

Дмитрий Тарасов: детство, родители

Родился будущий футболист 18 марта 1987 года в Москве. Он стал вторым ребенком в семье армейского офицера Алексея Тарасова – у Дмитрия есть старшая сестра Екатерина.