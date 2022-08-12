Жерар Пике ушел от Шакиры к 23-летней студентке

Журналисты раскопали, с кем тайно встречается футболист «Барселоны» Жерар Пике после расставания с певицей Шакирой. Это 23-летня студентка-пиарщица Клара Чиа Марти, которая работает на него же — организовывает мероприятия в его продюсерской компании Kosmos.
Источники издание The Sun говорят, что пара вместе «уже несколько месяцев». Вопрос в том, начался ли этот роман до того, как спортсмен расстался с поп-звездой. Ответ трудно найти, ведь аккаунты девушки в социальных сетях стерты — настолько все засекречено.
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Напомним, в июне 45-летняя Шакира рассталась с 35-летним Пике расстался из-за измены с после 12 лет отношений. У звездной пары двое детей. Жерар хотел, чтобы они остались с ним в Барселоне, но мать увезла сыновей в Майами — сейчас она ведет танцевальное телешоу в Америке.