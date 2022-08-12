Жерар Пике ушел от Шакиры к 23-летней студентке

Журналисты раскопали, с кем тайно встречается футболист «Барселоны» Жерар Пике после расставания с певицей Шакирой. Это 23-летня студентка-пиарщица Клара Чиа Марти, которая работает на него же — организовывает мероприятия в его продюсерской компании Kosmos.

Источники издание The Sun говорят, что пара вместе «уже несколько месяцев». Вопрос в том, начался ли этот роман до того, как спортсмен расстался с поп-звездой. Ответ трудно найти, ведь аккаунты девушки в социальных сетях стерты — настолько все засекречено.