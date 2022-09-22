«Это была жертва любви»: Шакира прокомментировала свое расставание с Жераром Пике

Певица Шакира прервала свое молчание о расставании с футболистом Жераром Пике, которое произошло летом 2022 года. До этого звездная пара находилась в отношениях больше десяти лет, у них родились двое сыновей (9-летний Милан и 7-летний Саша). Западная пресса пишет, что у 35-летнего испанского спортсмена появилась молодая подружка, и его 45-летняя гражданская супруга не смогла стерпеть измены.

В новом интервью Шакира призналась, что ей все еще трудно говорить об этом разрыве. Она пытается защитить детей от неприятной информации и папарацци, но не может этого сделать. На вопрос, было ли расставание с любимым неожиданностью для нее, певица ответила, что не станет делиться такими комментариями, пока вся эта история еще свежа и болезненна.