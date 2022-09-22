«Это была жертва любви»: Шакира прокомментировала свое расставание с Жераром Пике

Певица Шакира прервала свое молчание о расставании с футболистом Жераром Пике, которое произошло летом 2022 года. До этого звездная пара находилась в отношениях больше десяти лет, у них родились двое сыновей (9-летний Милан и 7-летний Саша). Западная пресса пишет, что у 35-летнего испанского спортсмена появилась молодая подружка, и его 45-летняя гражданская супруга не смогла стерпеть измены.
В новом интервью Шакира призналась, что ей все еще трудно говорить об этом разрыве. Она пытается защитить детей от неприятной информации и папарацци, но не может этого сделать. На вопрос, было ли расставание с любимым неожиданностью для нее, певица ответила, что не станет делиться такими комментариями, пока вся эта история еще свежа и болезненна.
«Могу только сказать, что я вложила все, что у меня было, в эти отношения и в мою семью. До того, как мои дети пошли в школу, я вела действительно кочевой образ жизни — я прожила всю свою жизнь как артист, путешествуя без остановок, посещая разные места по всему миру, гастролируя, выступая, продвигаясь, строя школы в Колумбии и записываясь в разных странах мира. Даже в первые годы моих отношений с Жераром, и когда у меня родился первый сын Милан. Я брала его с собой везде, когда ему было два месяца. Я даже помню, как постоянно кормила его грудью на съемках «Голоса», — цитирует Шакиру журнал Elle.
«Когда Милан пошел в школу в конце 2014 года, я знала, что мои постоянные путешествия и кочевое существование должны быть отложены на второй план, а моя карьера должна быть поставлена на второе место. Я знала, что когда он пошел в школу, я должна была остепениться, пустить корни в Барселоне и быть рядом с ним и с Жераром, а позже и с Сашей. Как футболист, он хотел играть в футбол и выигрывать титулы, и мне приходилось его поддерживать. Я имею в виду, что один из нас двоих должен был чем-то пожертвовать, верно? Либо он разорвет свой контракт с «Барселоной» и уедет со мной в США, где находится моя карьера, либо мне придется сделать это».
«Итак, один из нас должен был приложить это усилие, эту жертву. И я сделала это. Я поставила свою карьеру на второй план и приехала в Испанию, чтобы поддержать его, чтобы он мог играть в футбол и выигрывать титулы. И это была жертва любви. Благодаря этому у моих детей появилась настоящая мама, и у меня с ними сложилась удивительная связь, которая неразрывна и поддерживает нас. Это все, что я могу сказать».
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Шакира добавила, что половина из того, что пишет пресса о ее споре с бывшим возлюбленным за опеку над детьми, неправда. Артистка надеется, что публика отстанет от ее семьи и даст возможность звездным родителям спокойно найти правильный выход из этой ситуации.