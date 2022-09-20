Неожиданное воссоединение: Нюша в мини-юбке и рубашке предстала на одной сцене с Егором Кридом

Примечательно, что недавно Нюша приехала в Россию. Она стала чаще выходить в свет. Певица демонстрирует новые образы. Она на днях посетила премию «Мама года», где получила награду.

Каждый раз артистка демонстрирует пикантные образы. Однако в интервью звезда неожиданно призналась, что в прошлом году, когда она была беременна, в ее семье произошла измена.