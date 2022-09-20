Неожиданное воссоединение: Нюша в мини-юбке и рубашке предстала на одной сцене с Егором Кридом

Нюша является известной исполнительницей в России. Она не скрывает, что пик ее карьеры прошел. В последнее время артистка предпочитает большую часть времени проводить с семьей. Она состоит в браке с Игорем Сивовым около 4 лет. У пары растут дети: дочка Серафима-Симба и сын Саффрон, которому еще нет года.
Примечательно, что недавно Нюша приехала в Россию. Она стала чаще выходить в свет. Певица демонстрирует новые образы. Она на днях посетила премию «Мама года», где получила награду.
Каждый раз артистка демонстрирует пикантные образы. Однако в интервью звезда неожиданно призналась, что в прошлом году, когда она была беременна, в ее семье произошла измена.
Примечательно, что Нюша 20 сентября оказалась на одной сцене с бывшим бойфрендом. Она спела в дуэте с Егором Кридом. Певица предстала в мини-юбке плиссе и рубашке. Она с улыбкой выступала и танцевала. При этом артистка не стала комментировать воссоединение. Поклонники пришли в восторг от увиденного.
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Поклонники осыпали комплиментами Нюшу. Многие отметили, что с Егором она гармонично смотрится.
«Вот! Красивые и молодые», «Вы всегда идеально смотрелись», «Какая красота», «Тут наша прежняя Нюша», «Просто слов нет! Какой подарок», «Ну прям сказка», «Идеальные», — стали писать пользователи Сети.