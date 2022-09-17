Родившая второго ребенка Нюша призналась, что пережила измену со стороны мужа Игоря Сивова

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она не скрывает, что раньше могла в день несколько концертов. Певица привыкла много работать.
Но в последнее время она развивает свой бизнес, а также большую часть времени посвящает семье. Она в 2017 году вышла замуж за Игоря Сивова и спустя год родила дочку Серафиму-Симбу.
В прошлом году Нюша объявила о беременности. Она много путешествовала и решила родить второго ребенка в Дубае. Певица теперь растит сына Саффрона, которому девять месяцев. Обычно она во всем советуется с мужем. Поклонники не подозревали, что пара пережила кризис в отношениях.
В интервью для Светланы Бондарчук артистка поделилась своими знаниями в разных сферах и о том, как духовно развивается. Певица неожиданно заявила, что в прошлом году пережила измену в браке. Так как она была беременна, стало ясно, что изменил ей Сивов.
«В прошлом году, несмотря на то, что у нас было много трансформаций. Много всего очень положительного! Безусловно, это и чудо-малыш, который появился. Но на самом деле, мы с мужем переживали очень непростой период в отношениях.
В наших отношениях произошла измена. Я бы не хотела погружаться в подробности, как в некое грязное белье, этой ситуации. Но я считаю, что важно об этом говорить, а не оставлять эти темы за дверью, потому что это происходит в жизни миллионов людей», – призналась звезда.
Нюша и Светлана Бондарчук. Фото: кадр из шоу «Света вокруг света»
«Я уверена, что такие ситуации можно переживать и даже можно выйти на новый уровень», – отметила Нюша.
По ее словам, важно простить и отпустить ситуацию. Она намекнула, что пережила много боли. Певица подчеркнула, что в любой ситуации виноваты оба человека.
«Находясь рядом с человеком, важно найти взаимопонимание. У нас не так много вспыльчивых сцен, но при этом есть свои испытания, проходя которые ты начинаешь осознавать, что в этом есть для тебя», – пояснила она.
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Также звезда призналась, что не может сказать, хотела бы прожить с мужем до конца своих дней.
Напомним, что артистка познакомилась с Сивовым, когда он был женат. Ради Нюши он оставил семью. При этом Игорь поддерживает отношения с двумя сыновьями от прошлого брака, которые бывают у него в гостях и дружат с певицей.