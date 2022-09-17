Родившая второго ребенка Нюша призналась, что пережила измену со стороны мужа Игоря Сивова

«Я уверена, что такие ситуации можно переживать и даже можно выйти на новый уровень», – отметила Нюша.

По ее словам, важно простить и отпустить ситуацию. Она намекнула, что пережила много боли. Певица подчеркнула, что в любой ситуации виноваты оба человека.

«Находясь рядом с человеком, важно найти взаимопонимание. У нас не так много вспыльчивых сцен, но при этом есть свои испытания, проходя которые ты начинаешь осознавать, что в этом есть для тебя», – пояснила она.

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Также звезда призналась, что не может сказать, хотела бы прожить с мужем до конца своих дней.

Напомним, что артистка познакомилась с Сивовым, когда он был женат. Ради Нюши он оставил семью. При этом Игорь поддерживает отношения с двумя сыновьями от прошлого брака, которые бывают у него в гостях и дружат с певицей.