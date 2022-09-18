Горячая мамочка: Нюша в черном мини-платье с ошеломительным декольте блеснула формами на публике

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она не скрывает, что в начале карьеры ее продюсером был отец Владимир Шурочкин. Но со временем певица разорвала контракт и стала сама заниматься своими рабочими моментами. Во многом ей помогает муж Игорь Сивов. И даже то, что она стала мамой во второй раз в прошлом году, не мешает ей и дальше строить карьеру.
Недавно Нюша снова приехала в Москву. С ней всегда путешествуют дочка Серафима-Симба и сын Саффрон.
При этом певица уже дает концерты. Она предпочитает носить откровенные наряды, так как вернулась в форму. В Сети артистка также часто делится кадрами, на которых предстает в бикини или просвечивающих нарядах.
На днях Нюша посетила премию журнала Moda Topical «Мама года». Там собралось много звезд, включая организатора мероприятия Оксану Федорову. Примечательно, что певица облачилась в черное мини-платье с открытыми плечами и ошеломительным декольте. Она блеснула округлыми формами. Босоножки на шпильке завершили лук.
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Нюша. Фото: соцсети звезды
«На днях на мероприятии журнала меня наградили званием «Секси мама». Для меня это очень приятное событие и ,конечно же, я задумалась о значении и смысле этого титула. Поняла, что для меня это звучит намного глубже, чем в общепринятой концепции.
То есть не только концентрация на внешних факторах, что тоже, конечно, не исключаю. Мы можем сколько угодно пытаться проявлять сексуальность через глубокое декольте или короткое мини, но получишь ли ты нужный эффект?
Для меня сексуальность – это состояние, которое мы транслируем в этот мир. Проявление и ощущение себя, чувственность, свобода… Некая молекула, которая делает нас, женщин, по-настоящему притягательными», – заявила звезда.
Поклонники признались, что Нюша их ошеломила своим образом. Многие также осыпали комплиментами ее фигуру. Напомним, что в интервью певица призналась, что в прошлом году ей изменил муж. Однако она сохранила брак.