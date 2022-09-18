«Малыш сам указал нам»: Нюша рассказала, как выбрала необычные имена дочке и сыну

Нюша одна из самых известных певиц в России. Она раньше много гастролировала. Теперь певица предпочитает больше времени уделять отдыху и своему бизнес-проекту.
Она не скрывает, что семья изменила ее жизнь. Артистка состоит в браке с Игорем Сивовым, которому подарила двоих детей. Также у него есть два наследника от первого брака.
Если первенца Нюша родила в Майами, то второго ребенка она предпочла рожать в Дубае. Туда она переехала в этом году, но старается регулярно ездить на родину. Певица уже вышла из декретного отпуска. На этот раз к ней в гости приехала Светлана Бондарчук. Она взяла у нее интервью и выяснила, как звезда выбрала необычные имена детям.
«Я обладаю индивидуальным именем по жизни. У меня интересная история с именем. В 17 лет, когда я участвовала в первом в своей жизни конкурсе, так получилось, что смена имени и моя дальнейшая судьба были плотно связаны. С того момента, как я поменяла имя, началась моя карьера. Тут как в поговорке: как корабль назовешь, так он поплывет. Касаясь имен детей, я продолжала испытывать любовь к экзотическим именам. Я сказал об этом мужу, хотела что-то классное, необычное, уникальное.
И с именем Симбули так получилось, что у нее двойное имя. У нас было 20 вариантов. Кто только нам что ни советовал, ни присылал. Бабули активно участвовали! Мы все слушали, мне было главное, чтобы все красиво звучало сочеталось имя и отчество.
Нюша и Светлана Бондарчук. Фото: кадр из передачи «Света вокруг света»
И вот все ближе к родам. Было 20 имен, потом пятерочка и в итоге осталось два имени. Второе было Мирослава, Мира. Буквально за два дня до родов я все разговаривала, просила малыша подсказать, пнуть ножкой. И в итоге буквально за день мы с мужем решили, что все Серафима-Симба. Возникла идея назвать Сима, но показалось, что это не слишком интересно. Потом мы написали Серафима-Симба. Мы также подумали, что она еще рождается в другой стране, поэтому там будет Симба, а здесь прям по-русски Серафима.
Нюша. Фото: кадр из передачи «Света вокруг света»
История с Саффрошей вообще интересная до мурашек. Не было никаких вариантов! Я написала своим поклонникам, чтобы они скидывали варианты. С женскими именами было очень легко, а с мужскими просто затык. Я слыша и отказывалась.Когда у тебя сестра Серафима-Симба, надо что-то оригинальное, соответствовать.
В какой-то момент я просто все отпустила. И уже осталось две недели до родов, сижу на кухне, приходит муж. Он признался, что мама ему отправила имя Соломон. Потом Игорю позвонил старший сын и попросил не называть ребенка рыбой, потому что имя очень похоже на Сэлмана.
И в итоге проходит пара дней снова мама моего мужа присылает имя Саффрон. Проходит еще несколько дней и у меня уже дата родов на носу. Я еду к доктору на финальный осмотр. Мне предложили поехать за сумкой и оставаться в роддоме. Мы выезжаем из больницы, параллельно едем з пакетом, который передала подруга.
Оказалось, что приехали не туда, зашли в центр. Я озираюсь и вижу такой билборд с именем Саффрон. И я милого взяла за руку, сфотографировала билборд. Просто настолько все во время, само пришло. Просто малыш сам указал нам на это имя. Потом мы пришли в кафе, узнали, что не туда приехали за пакетом. Ну все, значит так надо было», – поделилась Нюша.
К слову, в этом интервью она призналась, что в прошлом году пережила измену мужа. При этом певица решила не разрушать брак, в вывести отношения на новый уровень.