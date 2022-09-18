«Малыш сам указал нам»: Нюша рассказала, как выбрала необычные имена дочке и сыну

История с Саффрошей вообще интересная до мурашек. Не было никаких вариантов! Я написала своим поклонникам, чтобы они скидывали варианты. С женскими именами было очень легко, а с мужскими просто затык. Я слыша и отказывалась.Когда у тебя сестра Серафима-Симба, надо что-то оригинальное, соответствовать.

В какой-то момент я просто все отпустила. И уже осталось две недели до родов, сижу на кухне, приходит муж. Он признался, что мама ему отправила имя Соломон. Потом Игорю позвонил старший сын и попросил не называть ребенка рыбой, потому что имя очень похоже на Сэлмана.

И в итоге проходит пара дней снова мама моего мужа присылает имя Саффрон. Проходит еще несколько дней и у меня уже дата родов на носу. Я еду к доктору на финальный осмотр. Мне предложили поехать за сумкой и оставаться в роддоме. Мы выезжаем из больницы, параллельно едем з пакетом, который передала подруга.

Оказалось, что приехали не туда, зашли в центр. Я озираюсь и вижу такой билборд с именем Саффрон. И я милого взяла за руку, сфотографировала билборд. Просто настолько все во время, само пришло. Просто малыш сам указал нам на это имя. Потом мы пришли в кафе, узнали, что не туда приехали за пакетом. Ну все, значит так надо было», – поделилась Нюша.