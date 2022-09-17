«Вела себя достаточно высокомерно»: Нюша раскрыла подробности расставания с Егором Кридом

Своему избраннику Нюша подарила дочку Серафиму-Симбу. А в прошлом году она объявила о беременности, много путешествовала и в декабре родила сына Саффрона. Примечательно, что влюбленные живут в Дубае с недавнего времени, но часто приезжают в Россию.

Артистка дала интервью, в котором рассказала про детей, материнство и даже заявила, что пережила измену со стороны мужа, но не стала с ним расставаться.