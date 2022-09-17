«Вела себя достаточно высокомерно»: Нюша раскрыла подробности расставания с Егором Кридом

Анну Шурочкина, более известная как певица Нюша, уже много лет выступает на сцене. Она исполняет как свои хиты, так и новые песни. Хотя в последнее время артистка посвящает время бизнесу и своей семье. Она состоит в браке с Игорем Сивовым. Недавно они отменили пятую годовщину со дня свадьбы.
Своему избраннику Нюша подарила дочку Серафиму-Симбу. А в прошлом году она объявила о беременности, много путешествовала и в декабре родила сына Саффрона. Примечательно, что влюбленные живут в Дубае с недавнего времени, но часто приезжают в Россию.
Артистка дала интервью, в котором рассказала про детей, материнство и даже заявила, что пережила измену со стороны мужа, но не стала с ним расставаться.
В беседе артистка также рассказала, что у нее давно проблемы в отношениях. Оказалось, что с Егором Кридом она рассталась в свое время не по его вине.
«Я абсолютно переосмыслила то, что происходило. И то, что мне тогда казалось полностью его виной, с поняла, в чем виновата я. Стала находить причинно-следственную связь. Безусловно, у меня были другие отношения, это не только Егор. Паттерные отношения, которые складывались очень похожим образом.
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Нюша. Фото: соцсети звезды
В какой-то момент я стала понимать, что дело не в том, что они все плохие, а дело в том, что я не меняюсь, я веду себя одинаково. И веду себя одинаково! Был такой повиденческий паттер – я старалась быть наставником в отношениях, считала себя мудрее. Со временем я стала понимать, что вела себя достаточно высокомерно. Это повторялось.
Я стала понимать, что я вообще не готова воспринимать информацию от людей. Была стена, которая начала сдвигаться только со временем и я начала меняться. Когда люди готовы меняться, когда люди готовы меняться и переходить на новый этап в отношениях, то тогда мы вместе идем дальше», – рассказала звезда.