От Анечки до мамы Симбы: как складывалась карьера и личная жизнь Нюши

В этом году звезда отметила свое 31-летие.

Буквально десять лет назад хит Нюши «Вою на луну» доносился из каждого автомобиля и взрывал все музыкальные чарты. Она крутила романы с самыми завидными холостяками и устроила шикарную свадьбу на Мальдивах. А для своего первенца выбрала самое необычное имя.

В ноябре 31-летняя певица переехала жить в Дубай и готовится стать мамой во второй раз. Как складывалась жизнь и карьера популярной певицы – в материале Teleprogramma.pro.

Нюша: детство и сестра-чемпионка

В 1990 году, а именно 15 августа, в Москве родилась Анна Владимировна Шурочкина. Ее родители – музыканты, поэтому неудивительно, что спустя всего 11 лет талантливая девочка начнет покорять сцену.

Отец Анны Владимир Вячеславович Шурочкин – бывший участник группы «Ласковый май», а мама Ирина Владимировна была солисткой рок-группы. Однако спустя два года после рождения будущей звезды, ее родители расстались. Отец в будущем создал новую семью, в которой родились сводные брат и сестра артистки.

Немногие знают, что сестра Шурочкиной Мария – олимпийская чемпионка и многократная чемпионка мира по синхронному плаванию, а брат Иван занимается трикингом. Будущих спортсменов отцу Нюши родила мастер спорта по спортивной гимнастике Оксана Шурочкина. С ней у артистки хорошие отношения с детства, а в инстаграме часто мелькают совместные снимки. Именно Оксана помогала Нюше осваивать танцы и сценическое мастерство.

Кстати, периодически в Сети фанаты задаются вопросом, глядя на внешность звезды с восточными нотками, кто же она по национальности. Неудивительно, что этот запрос один из самых популярных в поисковике при упоминании имени Нюши. В паспорте Нюши указано, что по национальности она русская.

К слову, о паспорте. С 2007 года Анна Шурочкина официально стала Нюшей Шурочкиной.

«Мое имя было Анной до 2007 года. В паспорте я — Нюша Владимировна, все официально. А в детстве меня называли Нюшей, Анечка, Аннушка, Нюра. Родители до сих пор меня называют Анюткой, но если кто-то со стороны ко мне обращается «Анна» я не реагирую», — рассказывала Нюша «Комсомольской правде».

Нюша: начало карьеры и успех

Впервые в студию звукозаписи будущая звезда попала в возрасте пяти лет, где записала «Песенку Большой медведицы». К слову, музыкального образования у артистки нет, хотя в детстве она немного занималась с преподавателем по сольфеджио и играла на фортепиано, а еще тайским боксом.

«С восьми лет я занималась индивидуально с педагогом-музыкантом. Я играю на фортепиано и немного знаю основы музыкальной грамоты. Мне этого хватает, чтобы писать музыку. Но в будущем, конечно, хочу углубить свои знания и расширить их», — цитирует Нюшу «Комсомольская правда».

Дебют на сцене у Нюши случился в довольно раннем возрасте. В 11 лет она вошла в состав группы «Гризли», с которой начала гастролировать по России и Германии. А чуть позже решила писать песни сама.

«Я изначально пишу на английском языке, так как слушала много зарубежной музыки, и было всегда легче сочинять на английском. Потом начала пробовать писать на русском, причем на музыку папы. Даже приходилось учиться русскоязычному изложению. Как оказалось, сложнее уложить русские слова на мелодию. Английский язык мягче, там все само собой получается. А вот с русским иначе дела обстоят… Хорошо, что наш родной язык такой разнообразный и богатый, можно искать варианты. Мне было одно время очень трудно петь по-русски, даже был акцент», — призналась Нюша «Комсомольской правде».

Также Нюша хотела стать участницей «Фабрики звезд», но на момент кастинга ей было всего 14 лет, поэтому будущей артистке отказали.

Отказ организаторов «Фабрики» еще больше смотивировал Нюшу и она продолжила уверенно идти к своей цели. В 17 лет стала победительницей шоу «СТС зажигает суперзвезду», а в 2008-м стала седьмой на международном конкурсе «Новая волна». Годом позже представила песню «Вою на луну».

В короткие сроки она стала хитом, а награды на Нюшу посыпались как из рога изобилия. «Бог Эфира-2009», «Радиохит-исполнительница» и лауреат «Песни года-2009». А в 2010-м артистка получила премию канала МУЗ-ТВ в номинации «Прорыв года» за песню «Не перебивай». Свой первый большой сольный концерт Нюша дала 28 апреля 2012 года в «Крокусе». Там же представила две новые композиции – «Больно» и «Выше». В этом же году стала «Лучшей певицей года» по версии телеканала RU.TV.

К 31-му году Нюша выпустила три альбома. В 2010-м вышел «Выбирать чудо», в 2014-м «Объединение», а в 2020-м после декретного отпуска она вернулась в студию и записала Solaris Es, состоящий из 19 композиций. Известно, что над пластинкой певица работала почти шесть лет. В переводе с латыни название альбома переводится как «солнечное искусство».

Нюша: телевидение, дубляж, театр

На пике карьеры Нюша решила освоить и другой навык – встала на коньки. В паре с Максимом Шабалиным она принимала участие в проекте «Ледниковый период» в 2013-м году, но пара выбыла из проекта после 12 выпусков. К тому моменту она уже была ведущей программы TopHit Чарт на канале МУЗ-ТВ.

Кроме того, Нюша сыграла саму себя в популярном ситкоме «Универ» и отметилась в ленте «Друзья друзей». А еще певица мастерски владеет навыками дубляжа. Именно ее голосом говорят персонажи многих популярных мультфильмов — Присцилла, Смурфетта, Герда и Гип.

Также артистка успела побывать на популярном шоу «Голос». Конечно, не в качестве участницы. Она вошла в состав членов жюри и оценивала детские выступления.

Нюша: доход

Известно, что после выхода второго альбома «Объединение», Нюша стала богаче на 3,8 млн долларов. Копилку артистки пополняли постоянные гастроли, на корпоративе она выступала за 20 тысяч долларов, а позже появился инстаграм. К этому моменту на страницу Нюши подписано более пяти миллионов пользователей Сети, а в ее ленте довольно часто мелькают рекламные публикации.

Ранее специалисты в сфере маркетинга отмечали, что стоимость рекламы у звездных мамочек в разы дороже, чем у их же коллег. Стоимость одной рекламы зависит от многих факторов. Тем не менее, на платной публикации звезды зарабатывают от 100 тысяч рублей до миллиона.

Кроме того, Нюша имеет собственный бренд одежды, который производится из вторсырья, а точнее из старых концертных костюмов певицы. Несколько лет назад вместе с мужем они запустили семейный бизнес – производство скрабов из вулканического пепла.

Нюша: личная жизнь до замужества

В начале 2017-го года Нюша объявила о помолвке с Игорем Сивовым — советником президента Международной федерации студенческого спорта.

До этого у артистки было несколько серьезных романов. Самый громкий из них – с Егором Кридом, который был младше Нюши на четыре года. Их отношения завязались в 2014-м и продолжались два года. Отец артистки был уверен в том, что Егор пиарится на имени его дочери, ставшей к тому моменту уже звездой.

«Я обижалась на то, что мы не могли понять друг друга в каких-то вопросах. Меня это очень расстраивало. Мы очень упрямые и хотели изменить друг друга, но не получилось», – сказала Нюша в интервью Рeopletalk.

До Егора Нюша успела повстречаться с актером из «Кадетства» Аристархом Венесом, а после с хоккеистом Александром Радуловым, который снялся в ее клипе «Больно». Также артистке приписывали роман с Владом Соколовским, но, похоже, что это был обычный пиар-ход.

Нюша: свадьба и дочь

В июле 2017-го Нюша стала законной женой Игоря Сивова, а в августе пара сыграла роскошную свадьбу на Мальдивах. Торжество продолжалось три дня, а гостей приглашали в разные рестораны. Спустя чуть больше года Нюша родила дочь.

Сначала пара скрывала от публики лицо и имя девочки, а после, когда она уже немного подросла, раскрыла все карты. Симба Сивова. Это заявление вызвало настоящий переполох в Сети. И только в этом году Нюша призналась, что второе имя малышки — Серафима.

«В свое время я поменяла имя в паспорте, не захотела оставаться Анной, все-таки это самое распространенное имя. А теперь и дочь моя – единственная в своем роде. Нам с мужем нравится «Король Лев», и здорово, что она у людей будет ассоциироваться с этим мультиком. Но главное не в этом. Дочь – Скорпион, а это непростой знак. Сильной личности нужно сильное имя. У нас был запасной вариант — Мирослава. Мы с мужем решили, что, когда ее увидим, сразу поймем, какое имя подойдет больше. Так и произошло», — цитирует Нюшу РИА Новости.

Кстати, Сивов, у которого есть двое сыновей от предыдущих отношений, впервые присутствовал на родах. Они прошли в престижной клинике в Майами.

В этом году Нюша объявила о второй беременности. По ее словам, они не планировали вновь становиться родителями. На этот раз Нюша подарит мужу сына.

больше по теме Нюша восхитила фигурой в атласной голубой рубашке и рассказала, почему улетела из России Артистка вторую беременность проводит в Дубае и других теплых городах.

Нюша: пластика, диеты, спорт и стиль, горячие фото

Довольно часто фанаты обвиняют Нюшу в том, что она переусердствовала с пластикой. Хотя сама артистка на эту тему предпочитает не говорить, глядя на ее фото в начале карьеры, невооруженным глазом можно заметить некоторые изменения во внешности. Губы артистки стали объемнее, а скулы и подбородок приобрели четкий контур.

Кроме того, хейтеры подозревают, что Нюша сделала ринопластику – операцию по изменению формы носа. Также Нюша удалила родинку на лице, которая делала ее похожей с Синди Кроуфорд.

Также Нюша тщательно следит за своей фигурой. После беременности они быстро пришла в форму, благодаря правильному рациону, отказу от мучного и занятиям спортом. Артистка проводит время в зале, занимается йогой и посещает бассейн.

Неудивительно, что теперь ей есть, чем похвастаться перед поклонниками. Инстаграм звезды периодически пополняется горячими фотографиями, на которых артистка позирует в бикини и купальниках. К слову, рост Нюши — 167 см.

Нюша: последние новости

О том, что Нюша во второй раз станет мамой, она объявила в середине лета. В ноябре артистка с семьей перебралась в Дубай. Фанаты периодически спрашивают у нее, где же пройдут вторые роды, но ответ на этот вопрос Нюша не дает.

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