Галкин решил подзаработать на детях в Латвии

Пока Алла Пугачева гуляет по Москве и обновляет гардероб у дизайнера Игоря Гуляева, Максим Галкин с детьми готовится к школе. В своем аккаунте в соцсети шоумен опубликовал кадры, на которых показал, как занимается математикой с Лизой и Гарри.

Между делом Максим прорекламировал учебную платформу. Пользователи Сети сразу начали осуждать шоумена за то, что он уже зарабатывает на собственных детях. Ведь с учетом количества подписчиков в аккаунте Галкина получит он за рекламу немалые деньги.