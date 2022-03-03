Гарри Галкин: какими талантами прославился единственный сын Аллы Пугачевой и почему уже сейчас может дать фору отцу

Мальчику только восемь лет, но он уже разбирается во многих вещах круче сверстников.

Поздний ребенок Аллы Пугачевой от Максима Галкина Гарри — настоящая копия отца. Мальчик растет не только очень талантливым и способным, но уже во многих вещах обещает превзойти своих знатных родителей. Одни только экспромты на фортепиано чего стоят.

Гарри Галкин: родители, рождение, детство

Гарри Галкин родился 18 сентября 2013 года вместе с сестрой-близняшкой Лизой в семье Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Звездные родители участвовали в появлении малышей на свет как биологические мать и отец, а выносить и произвести на свет крох помогла суррогатная мама, имя которой является тайной.

Легенда отечественной эстрады Алла Пугачева смогла стать мамой в 64 года благодаря современным достижениям медицины. Еще в начале 2000-х годов она по совету подруги заморозила биоматериал, и уже после свадьбы с телеведущим, пародистом Максимом Галкиным, которую они сыграли в 2011 году, предложила ему обзавестись наследниками.

Гарри Галкин появился на свет в клинике Марка Курцера «Мать и дитя», и, как истинный джентльмен, сначала пропустил вперед сестренку – Лиза на несколько минут старше братика. Родился сын Пугачевой весом 2950 кг и ростом 50 см. Мама и папа присутствовали на родах, и все дни, что полагается находиться в клинике, провели у колыбельки с младенцами.

Рождение детей у Пугачевой и Галкина стало невероятным событием и взбудоражило общественность, ведь в те годы суррогатное материнство было редкостью. А сами супруги ни с кем не делились планами. Так что если кто и знал о пополнении, то лишь избранные – старшая дочь Пугачевой, Кристина Орбакайте, да брат Галкина, Дмитрий.

«Рождение детей было покрыто тайной, нам удалось сохранить эту тайну. И только через неделю после рождения детей в пятницу Алла забрала их из роддома, на следующий день в субботу мне позвонили из «Комсомолки», — вспоминал на интервью у Ирины Шихман папа Гарри Галкина.

После выписки из роддома новоиспеченные родители рассказали друзьям и родным о детях лично, пригласив всех их в замок в деревню Грязь. Реакция, как рассказывал Галкин, была у всех одинакова – только одно слово: «Обалдеть!».

Гарри Галкин с сестренкой росли, скрываемые родителями от публики. Тем понятнее было желание папарацци увидеть, как выглядят дети Пугачевой и Галкина, и они подолгу «охотились» у замка в надежде что-то поймать в объектив.

Главе семьи это надоело, и с 2015 года ребятишки растут под постоянным вниманием публики – Галкин стал публиковать чуть ли не каждый шаг наследников. Он аргументировал это тем, что от избытка информации интерес к детям угаснет, и они смогут в будущем жить спокойно.

У Гарри Галкина, помимо сестры-двойняшки Лизы, есть старшая сестра Кристина Орбакайте. Он младше нее на 42 года, и, так получилось, что младше собственных племянников – Никиты Преснякова, Дени Байсарова и Клавы Земцовой. Старший сын Орбакайте, к слову, в интервью Борису Корчевникову признавался, что двойняшкам до сего дня не рассказывали, кто из них кем приходится.

Гарри Галкин: имя

Многие поклонники звездного семейства с появлением у Примадонны сына с необычным именем задаются вопросами, почему выбор пал именно на него. Как назвать детей, решала именно Пугачева. И певица долго выбирала созвучные отчеству «Максимович». Оказалось, что Гарри подошло по этому критерию.

Сама Пугачева также рассказывала, что назвала сынишку в честь сказочного персонажа Гарри Поттера. Мол, именно этого юного волшебника ей когда-то напомнил Максим Галкин, еще на заре знакомства.

Гарри Галкин: учеба, творчество, хобби

В настоящее время Гарри Галкин вместе с сестрой учится в школе. Родители отдали детей в Первую московскую гимназию, которая расположена в элитной деревне Липки, всего в 4 километрах от замка, и месяц обучения в ней стоит порядка 170 тысяч рублей. В сентябре 2021 года Пугачева с Галкиным отвели ребят во второй класс и посетили торжественную линейку.

Но в школу Гарри пошел уже отлично подготовленным. Буквально с пеленок мама и папа окружили сынишку атмосферой для творчества, развития и обучения. Мальчик занимается плаванием, физкультурой, затем начал изучать языки – французский и английский, увлекся техникой и фотографией, любит собирать конструкторы, выжигать по дереву, а также виртуозно играет на фортепиано.

К примеру, на семейном праздновании Нового года в 2021 году незадолго до боя курантов Гарри Галкин и композитор Игорь Николаев сели за фортепиано и сыграли экспромт в четыре руки, который впечатлил папу с мамой, а также самого музыканта. Николаев тогда остался в восторге и написал у себя в микроблоге:

«Удивительно, как музыка рождается в душе ребенка, здесь и сейчас, сочиняя на ходу, не зная, какая нота будет следующей, доверяясь интуиции и вдохновению! Гарик и Лиза — удивительные дети, обожаю их, пусть все дети в мире будут счастливы!» — пожелал Николаев.

А в канун 2022 года зрители Первого канала смогли оценить вокальные данные сына Пугачевой. Восьмилетний Гарри вместе с папой Максимом Галкиным исполнил на французском языке хит певицы Эдит Пиаф Non, je ne regrette rien.

Помимо творчества, Гарри растет хозяйственным ребенком – помогает выполнять папе мужские обязанности по починке поломок, установке каких-либо приборов, умеет обращаться с инструментами.

Гарри Галкин: забавные факты

Некоторые поклонники уверяли, что сын Пугачевой невероятно похож на сына Киркорова, Мартина. Но на это Максим Галкин достал из семейного фотоархива свой детский снимок, и тогда у любителей кривотолков отпали все аргументы: малыш Гарри оказался копией маленького папы Максима.

Максим Галкин, как мы уже обозначили, часто публикует фото и видео своего сына в Instagram. И на некоторых кадрах мальчик рассуждает так по-взрослому, совсем не по возрасту. Даже периодически подтрунивает над папой. В общем, за словом в карман сын Пугачевой не лезет.

Гарри помогает папе зарабатывать деньги. Мальчик постоянно снимается с отцом в рекламных роликах про онлайн-обучение или колбасу, при этом доля активного участия сына Пугачевой в съемках очень высокая — Гарри что-то показывает или объяснет в кадре и не боится камеры вообще.

Гарри Галкин сегодня

В настоящее время Гарри Галкин учится во втором классе. На День защитника Отечества мальчик участвовал в школьной праздничной эстафете вместе с сестрой. Мама Алла посетила мероприятие и даже запечатлела ребят на видео.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.