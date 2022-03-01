Мамина модница, папина красавица: как Лиза Галкина стала одной из самых знаменитых звездных наследниц

Своей популярностью девочка обязана маме с папой, но собственные таланты обещают ей свой путь к славе.

Младшая дочка Аллы Пугачевой и Максима Галкина — Лиза — стала знаменитой уже по факту своего рождения. Девочка растет под пристальным вниманием публики: звездные родители позволяют всем в Instagram наблюдать, как она развивается, взрослеет и умеет удивлять.

Нет, пока еще собственного аккаунта у школьницы нет. Зато созданы множество фан-групп, которые с удовольствием репостят публикации с девочкой, которые делают звездные мама и папа.

Лиза Галкина: рождение, родители

Лиза Галкина родилась 18 сентября 2013 года в звездной семье Максима Галкина и Аллы Пугачевой, став вместе с братом-близнецом Гарри для мамы поздним ребенком — легендарной артистке было 64 года.

Появление на свет обоих детей у Пугачевой и Галкина стало настоящей сенсацией — никто не знал, что они станут родителями, кроме Кристины Орбакайте и брата Максима Галкина, Дмитрия.

«Рождение детей было покрыто тайной, нам удалось сохранить эту тайну. И только через неделю после рождения детей, в пятницу, Алла забрала их из роддома. И только на следующий день, в субботу, мне позвонили из «Комсомолки», — рассказал в интервью Ирине Шихман папа Лизы Галкиной.

Дело в том, что появилась Лиза с братом на свет не совсем распространенным в то время способом: благодаря суррогатной матери. Женщина, выносившая малышей, по словам Галкина, не знала, для кого рожает. Зато будущие родители лично отбирали претендентку на материнство, присутствовали на родах и первыми взяли на руки младенцев.

Оказалось, что инициатором родительства стала именно Пугачева. Примадонна в начале 2000-х по совету друзей заморозила свои клетки, отложив материнство. И когда они с Галкиным приняли решение, то смогли стать родителями.

Лиза Галкина родилась на несколько минут раньше брата. Ее вес составил 2,4 кг, а рост — 38 см. Друзьям и близким новоиспеченные родители рассказали о детях лично, собрав их у себя в замке. Реакция была одинаковой у всех: только одно слово «Обалдеть!».

«Алла — более мудрый человек, поэтому она предложила первая. То есть она морально готовилась к тому, что будет такая бабушка. Но в результате она стала абсолютной матерью, и это, на мой взгляд, самая лучшая мать из возможных, которая бывает для детей», — признавался в одном из интервью Максим Галкин.

Впервые публика увидела маленькую дочку Пугачевой в 2015 году. До этого момента родители скрывали малышку от назойливых посторонних взглядов. Лиза стала второй дочкой артистки. Первая, Кристина Орбакайте, родилась в 1971 году от первого брака с Миколасом Орбакасом.

И так получилось, что Лиза младше детей своей сестры, то есть своих племянников — Никиты Преснякова, Дени Байсарова и Клавы Земцовой.

Лиза Галкина: учеба, творчество, хобби

С рождения Лизы Галкиной и ее братика мама с папой создали дома атмосферу тепла, любви и творчества.

«Они растут в абсолютной любви, они не знают, что такое повышенный голос, они не знают, что такое ссоры, они не слышали никогда, чтоб кто-то при них выяснял отношения в доме. Поэтому они такие счастливые и веселые», — рассказывал Максим Галкин подписчикам про своих сына и дочку.

И девочка в два годика уже начала изучать иностранные языки. Сейчас она отлично знает английский и французский, а еще с рождения занимается плаванием, физкультурой, учится игре на фортепиано под маминым наставничеством, декламирует стихи и разучивает танцы.

«Лиза так танцует! Такое впечатление, что она с рождения была артисткой. Включишь телефон и можешь бесконечно смотреть на это семейство, этих детишек, и никогда это тебе не надоест!» — делилась впечатлениями бывшая помощница по дому звездного семейства.

Кроме того, на каждый праздник Лиза вместе с братом всегда придумывает что-то творческое: поет песню или показывает сценку, рисует или изготавливает поделку. Также девочка проявляет изобретательность на кухне, помогая в приготовлении разных блюд для семейных трапез.

Вдобавок Лиза Галкина очень увлекается модой. Она весной 2018 года участвовала в модном показе детской коллекции Валентина Юдашкина — дефилировала по подиуму в свадебном платье и с фатой, держа красивый букет в руках.

Лиза Галкина: забавные факты

Поклонники Галкина и Пугачевой Лизу просто обожают. И давно заметили, что девочка не боится камеры вообще. Она может очень быстро сориентироваться и выдать занимательные рассуждения, если отец наводит на нее объектив.

Также Лиза Галкина уже перепела мамин легендарный хит «Миллион алых роз», написанный Раймондом Паулсом. Это произошло в день рождения композитора, 12 января 2020 года.

Кроме того, Лиза Галкина растет очень трудолюбивой девочкой. Вместе с братом они часто сами наводят порядок в своем фамильном замке.

Лиза Галкина сегодня

В настоящее время Лиза Галкина учится во втором классе Первой московской гимназии. Она находится в элитной деревне Липки, всего в 4 километрах от замка, и месяц обучения в ней стоит порядка 170 тысяч рублей.

В первый раз в первый класс Лизу с братом провожала на линейку мама лично. Также на 23 февраля 2022 года Пугачева побывала на праздничной эстафете у детей в школе, кадрами с которой поделилась в своем микроблоге.

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