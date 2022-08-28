Пугачевой придется раскошелиться: в гимназии у Гарри и Лизы Галкиных подняли плату за обучение

Если год назад Алла Пугачева и Максим Галкин платили три миллиона рублей за двоих своих отпрысков, то сейчас им придется выложить три миллиона триста шестьдесят тысяч рублей. За каждого ребенка придется отдать дополнительно по 180 тысяч рублей. Год обучения стоит миллион 680 тысяч рублей.

Заметим, что Первая московская гимназия – одно из ведущих учебных заведений Подмосковья. В каждом классе начальной школы помимо учителя есть воспитатель – он водит детей на допзанятия, прогулки.

После уроков дети отдыхают, гуляют, едят, посещают кружки и секции, делают домашнее задание. С первого класса часть предметов основной программы преподается на двух языках: русском и английском, сообщает «Комсомольская правда».

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Напомним, что Алла Пугачева на днях вернулась в столицу. Гарри и Лиза Галкины будут обучаться в России. Их гимназия расположена в Одинцовском районе в деревне Липки.