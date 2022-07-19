«Девочка-закат! Какая прелесть»: Галкин заснял дочку Лизу и сына Гарри в модных нарядах во время прогулки по пляжу

Максим Галкин давно стал известным артистом. Он выступает на сцене с аншлагами. Рядом с ним уже 20 лет находится Алла Пугачева. Супруги не раз отвечали на насмешки хейтеров.

Несмотря на большую разницу в возрасте, пара живут душа в душу. У них подрастают дети: восьмилетние Лиза и Гарри. В этом году звездная семья устроила большое путешествие.