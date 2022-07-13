Лиза Галкина в бомбере и брюках с лампасами покрасовалась с загорелым братом и дочкой Орбакайте у озера в Юрмале

Максим Галкин не скрывает, что его главным источником энергии и вдохновения является семья. Рядом с ним уже 20 лет находится Алла Пугачева.
У пары подрастают двойняшки Лиза и Гарри, которым по 8 лет. Влюбленные в этом году уехали в Израиль. Они устроили себе длительный отпуск.
Целый месяц Галкин гастролировал. Он не скрывает, что зарабатывает деньги для семьи. А недавно пара приехала в Юрмалу, где они отдыхали и раньше. Пара остановилась на вилле «Марта», в которой есть все для комфортной жизни. Накануне артист устроил велопрогулку с сыном Гарри.
А теперь он решил показать, как они проводят время. В доме есть даже горка, с которой можно скатиться в озеро. Наследник Максима остался в восторге от бани. К ним приехали Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией.
Двойняшки веселятся с внучкой Пугачевой. На свежем фото Гарри предстал с короткой стрижкой и в костюме с шортами. А вот Лиза щегольнула в розовых брюках с лампасами и бомбере. Ее наряд дополнили яркие желтые сланцы. Клавдия выглядела не менее ярко в худи и джоггерах.
К слову, у дочки Примадонны теперь есть телефон, который она засветила на фото. Ранее певица предпочитала не давать гаджеты детям.
Клавдия Земцова, Лиза и Гарри Галкины. Фото: соцсети звезды
Поклонники пришли в восторг от того, как подросли дети Примадонны. Многие заметили, что Гарри загорел.
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«Как стало на душе тепло после просмотра. Вот оно настоящее семейное счастье», «У вас такая прекрасная семья! Приятно наблюдать как растут детки», «Ну с таким шиком они еще не отдыхали», «Какая Лизка красивая», «Гарри так загорел и стал более крупным, прям в папу», — стали писать подписчики.