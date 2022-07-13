Лиза Галкина в бомбере и брюках с лампасами покрасовалась с загорелым братом и дочкой Орбакайте у озера в Юрмале

Максим Галкин не скрывает, что его главным источником энергии и вдохновения является семья. Рядом с ним уже 20 лет находится Алла Пугачева.

У пары подрастают двойняшки Лиза и Гарри, которым по 8 лет. Влюбленные в этом году уехали в Израиль. Они устроили себе длительный отпуск.