То катается с горки, то любуется волнами: Галкин подловил сына Гарри, который порезвился на пляже

Максим Галкин является известным юмористом. Он не раз рассказывал о своих выступлениях перед важными людьми.
В последние годы артист все чаще ездит на гастроли, а свободное время уделяет детям. Вместе с Аллой Пугачевой он растит двойняшек Лизу и Гарри. Примечательно, что недавно пара решила устроить путешествие.
На этот раз несколько месяцев супруги провели в Израиле. А вот летом Галкин привез жену и детей в Юрмалу. Они снимают полюбившуюся виллу. В гости к паре приехали Кристина Орбакайте с мужем и дочкой Клавой.
Обычно Максим устраивает велорогулки с Гарри. Но на этот раз он также показал, как наследник наслаждается летом. Мальчик сначала купался в море, а потом притащил кресло и поставил его на песок. Сын Примадонны стал любоваться волнами.
А потом уже дома Гарри стал кататься с горки, которая из дома ведет в озеро. Мальчик не скрывал своего счастья. Потом он позировал с мокрой головой рядом с сестрой Лизой и Клавой, которая не дает им заскучать во время каникул.
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Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что наследник пары подрос. Фанаты уверены, что он стал еще больше похож на папу.
«Загорелый», «Гарри счастлив», «Сколько веселья у детей», «Ну все успевают», «Лизы мало на видео», «Детки взрослеют уже», «Вот это красота», «Гарри — копия Максима», «Пляжа у них давно не было! Пусть купаются», — стали писать подписчики.