То катается с горки, то любуется волнами: Галкин подловил сына Гарри, который порезвился на пляже

Максим Галкин является известным юмористом. Он не раз рассказывал о своих выступлениях перед важными людьми.

В последние годы артист все чаще ездит на гастроли, а свободное время уделяет детям. Вместе с Аллой Пугачевой он растит двойняшек Лизу и Гарри. Примечательно, что недавно пара решила устроить путешествие.