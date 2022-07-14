Одна баня занимает пол-этажа: маленький сын Галкина и Пугачевой устроил экскурсию по их вилле в Юрмале

Максим Галкин давно стал артистом. Он собирает полные залы, которые смеются от его шуток и пародий. Уже давно юморист счастлив в браке с Аллой Пугачевой.

Несмотря на колкие высказывания злопыхателей, пара демонстрирует настоящую идиллию. У них растут двойняшки Лиза и Гарри, которые окончили второй класс.