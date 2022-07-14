Одна баня занимает пол-этажа: маленький сын Галкина и Пугачевой устроил экскурсию по их вилле в Юрмале

Максим Галкин давно стал артистом. Он собирает полные залы, которые смеются от его шуток и пародий. Уже давно юморист счастлив в браке с Аллой Пугачевой.
Несмотря на колкие высказывания злопыхателей, пара демонстрирует настоящую идиллию. У них растут двойняшки Лиза и Гарри, которые окончили второй класс.
В этом году дети завершали учебный год дистанционно, так как родители увезли их в Израиль. Но недавно малыши оказались на море, но уже в Латвии. Пугачева с мужем остановилась на роскошной вилле в Юрмале, где они отдыхали раньше. К ним также приехала Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией.
В соцсети Галкин опубликовал видео, на котором похвастался своим отдыхом. В кадр попала и Алла Пугачева, и дети.
А вот Гарри Галкин даже провел экскурсию по вилле. Значительную часть первого этажа занимает баня. И прям из дома можно прокатиться на горке и оказаться в озере.
«У нас есть своя банька. Пойду, покажу экскурсию. Вот так вот здесь! Вот это банька! А тут можно поесть. Здесь большая горка, которая ведет прямо в озеро», – поделился мальчик.
Поклонники восхитились кадрами. Многие похвалили юного оператора. К слову, в малышей появились телефоны. На одном из фото Лиза отметилась со смартфоном в руке. А раньше родители не покупали детям гаджеты.
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«Какие классные у вас малыши», «Гарри повзрослел», «Вот это домик», «Маленький рай», «Горка мощная», «Просто красотищая такая», «Гарри молодец, скоро по стопам папы пойдет! Рассказывать учится с толком с расстановкой», — стали писать подписчики.