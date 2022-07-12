Каникулы в Юрмале: Галкин и его сын Гарри в стеганых куртках устроили велопрогулку по лесу

Максим Галкин уже давно прославился на всю Россию. Он каждый год ездит на гастроли. Уже 20 лет артист находится в отношениях с Аллой Пугачевой.

У пары подрастают двойняшки Лиза и Гарри. Примечательно, что обычно они живут в замке в деревне Грязь, но в этом году они уехали в Израиль. На супругов сразу обрушилось много критики.