Каникулы в Юрмале: Галкин и его сын Гарри в стеганых куртках устроили велопрогулку по лесу

Максим Галкин уже давно прославился на всю Россию. Он каждый год ездит на гастроли. Уже 20 лет артист находится в отношениях с Аллой Пугачевой.
У пары подрастают двойняшки Лиза и Гарри. Примечательно, что обычно они живут в замке в деревне Грязь, но в этом году они уехали в Израиль. На супругов сразу обрушилось много критики.
Но Галкин дал несколько концертов, а потом пара решила приехать в Юрмалу. Там у юмориста также намечены гастроли. Супруги остановились на вилле «Марта», которая обходится им в 100 тысяч евро в месяц. Недавно Алла Борисовна прогулялась по пляжу в белом total look.
Теперь Максим решил показать, как проходят каникулы у детей. Он в стеганой куртке и шлеме катался на велосипеде по лесу. Его обогнал подросший Гарри, который тоже был в модной куртке.
«Традиционный велопробег с Гариком! Как там, Гарри?» — спросил артист.
«Отлично!» — заявил мальчик.
Поклонники в последнее время редко видят наследников звездной пары. Многие отметили, что сын Примадонны подрос. Другие стали обсуждать загар и курчавые локоны Галкина.
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«Вы там уже как дома», «Любимый Гарри», «Вот это спортивная семья», «У детей прям насыщенные каникулы», «А Лиза с мамой?», «Ох, какой лес! Гарри точно доволен», «Вот это крутой отдых», «Как вы загорели! И волосы завились», — стали писать подписчики.