Новости шоу-бизнеса: Охлобыстин прошелся по Галкину, бывшая жена Ефремова спивается, Макаревич высказался о заработанном в России

Почему Ингеборга Дапкунайте отказалась обсуждать Никиту Михалкова и Владимира Машкова, что сказал Андрей Макаревич о своих заработках в России и как выглядит квартира в элитном доме, превращенная в притон экс-женой Ефремова — об этом и многом другом подробнее в нашем дайджесте новостей.

Бардак в квартире Качалиной

Бывшая жена Михаила Ефремова, актриса Ксения Качалина ведет асоциальный образ жизни. Женщина спивается и сделала из своей квартиры притон. Журналисты НТВ наведались к ней в жилище и засняли, как выглядит помещение.

В гостиной в элитной высотке, где когда-то собиралась актерская тусовка, кругом сегодня можно увидеть пустые коробки, царит бардак. Пыль в палец толщиной. Раньше у Качалиной была домработница, но как только Михаил Ефремов угодил в колонию финансирование прекратилось. У Качалиной отключили даже электричество.

Охлобыстин растоптал Галкина

Иван Охлобыстин негативно отозвался о юмористе Максиме Галкине и его жене Алле Пугачевой, Пара уже три месяца живет в Израиле и возвращаться в ближайшее время не собирается.

«У меня все программы с ним вызывали оторопь, я вообще таких аномалий побаиваюсь. Свечку не держал, ничего не могу о нем сказать, как о человеке, но испытываю какое-то отчуждение», — признался актер.

Макаревич о своих заработках в России

Музыкант Андрей Макаревич обосновался в Израиле с молодой женой и новорожденным сыном. Оттуда артист сделал ряд оскорбительных для россиян заявлений. А о своем заработанном на Родине высказался так: «Я всегда считал, что если ты заработал деньги в России (в Европе, в Америке, в Австралии) — ты можешь тратить их хоть на Марсе. Именно потому, что ты их заработал».

Бузова взбудоражила Киркорова своим «голым» платьем

Ольга Бузова на премии «Жара Music Awards» появилась в «голом» платье – ее грудь прикрывала сетчатая ткань со смайликами в виде сердечек. Это платье произвело неизгладимое впечатление на Филиппа Киркорова. Он не смог удержаться, чтобы не пофлиртовать с Ольгой Бузовой, и заметил, как набухли ее соски.

Дапкунайте – про Михалкова и Машкова

Актриса Ингеборга Дапкунайте на эфире «Радио Долин» отказалась негативно говорить о своих бывших друзьях-режиссерах Никите Михалкове и Владимире Машкове. Она сослалась на светлые и хорошие воспоминания о них, и не стала высказываться.

Певцов прошелся по покинувшим страну звездам

Дмитрий Певцов прошелся по звездам, покинувшим страну на фоне украинской кампании. Он заметил, что в большинстве своем люди этой профессии думают только о себе и отличаются инфантилизмом. И привел метафору жены о мартышках: «У них все, как у людей — лапки, глазки. Они забавные, там прыгают, могут что-то своровать. Симпатичные. Но если они открывают пасть, там вот такие клыки!».

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