Пыль в палец толщиной, бардак: бывшая жена Михаила Ефремова ведет асоциальный образ жизни

Ксения Качалина запустила себя и практически не выходит из квартиры.

Бывшая жена актера Михаила Ефремова актриса Ксения Качалина продолжает вести асоциальный образ жизни. Сюжет о ней вышел в программе «Звезды сошлись» на канале НТВ.

В гостиной в элитной высотке, где когда-то собиралась актерская тусовка, кругом сегодня можно увидеть пустые коробки, царит бардак. Пыль в палец толщиной. Раньше у Качалиной была домработница, но как только Михаил Ефремов угодил в колонию финансирование прекратилось. У Качалиной отключили даже электричество.

«По большому счету это гостиная. Есть какие-то вещи. Мне счета приходят очень большие». Ксения Качалина

Напомним, что Ксения Качалина пьет уже много лет. У них есть с Михаилом Ефремовым общий ребенок – дочь Анна Мария.

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