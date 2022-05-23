«Есть такие зверьки — мартышки»: Певцов четко сформулировал мысль об отказавшихся от родины артистах

Дмитрий Певцов при этом не считает их настоящими предателями.

Дмитрий Певцов на проекте YouTube «Эмпатия Манучи» нелестно высказался об уехавших артистах, да и вообще об артистическом племени в целом. Он заметил, что в большинстве своем люди этой профессии думают только о себе и отличаются инфантилизмом.

По словам актера, они не хотят думать о глобальном и не готовы переживать за родину. Отчасти поэтому среди них так много «отступников».

«Жена очень интересно про артистов рассуждает. Она говорит: «Есть такие замечательные зверьки — мартышки. У них все, как у людей — лапки, глазки. Они забавные, там прыгают, могут что-то своровать. Симпатичные. Но если они открывают пасть, там вот такие клыки!» Вот это артисты. Но есть среди них исключения», — сказал Певцов.

Для артистов, по мнению знаменитости, важно быть в мейнстриме, остальное неважно. А инфантилизм мешает им понять суть происходящих вещей. Именно из-за него они отказываются идти в одну ногу со своей страной и публично осуждают ее действия. Это, по мнению Певцова, даже и предательством назвать нельзя.

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