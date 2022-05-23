«Моя Бузяндра всегда будоражит»: Киркоров ошалел, увидев Бузову в «голом» платье

Поп-король и непревзойденный мастер эпатажа Филипп Киркоров поделился в микроблоге видео, на котором предстал в компании поющей телеведущей Ольги Бузовой.
Две звезды встретились неделю назад в Крокус Сити Холле, где проходила церемония вручения престижной музыкальной премии «Жара Music Awards».
Так получилось, что вип-места Филиппа Киркорова и Ольги Бузовой оказались рядом. Пришедшая на светское мероприятие в полупрозрачном и «голом» по пояс платье, Ольга Бузова произвела неизгладимое впечатление на поп-короля. Филипп Киркоров не смог удержаться, чтобы не пофлиртовать с Ольгой Бузовой.
«Соски набухли, возбудились два соска», — горячо прошептал Бузовой Киркоров.
«Как ты их видишь?» — смутилась Бузова.
Кажется, это был тот самый момент, когда теледиву вогнали в краску.
«Я раненый тобой, Ольга Бузова. Моя Бузяндра всегда будоражит всех», — подписал видео в микроблоге Филипп Киркоров.
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