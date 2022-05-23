«Это не часть нашей культуры»: Охлобыстин признался, что испытывает отчуждение к Галкину

Как отметил актер, у него все программы юмориста вызывали всегда оторопь.

Актер Иван Охлобыстин негативно отозвался о юмористе Максиме Галкине и его жене певице Алле Пугачевой, которые уже три месяца находятся в Израиле.

«Галкин — это не часть нашей культуры, это что-то из оформительного цеха, допов, которые стали главными. У меня все программы с ним вызывали оторопь, я вообще таких аномалий побаиваюсь. Свечку не держал, ничего не могу о нем сказать, как о человеке, но испытываю какое-то отчуждение». Иван Охлобыстин

Как заметил Иван Охлобыстин, жена Максима Галкина Алла Пугачева также крайне противоречивый символ страны. По его словам, именно Пугачева до сих пор остается одним из главных бенефициаров и назначенцев, через кого надо пройти, чтобы выбиться наверх. Он верит, что после отъезда Примадонны «плотина прорвется» и это даст шанс молодым ребятам, сообщает «СтарХит».

Напомним, что раньше осени Аллу Пугачеву и Максима Галкина в России увидеть не удастся. При этом Примадонна заверила, что ее дети пойдут в третий класс именно в родной стране.

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