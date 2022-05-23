Ненавидящий россиян Макаревич высказался о своих заработках на родине

Андрей Макаревич уже несколько месяцев живет в Израиле вместе со своей молодой женой и новорожденным сыном. При этом музыкант нелицеприятно высказывается в адрес соотечественников, периодически оскорбляя их.

В основном, люди недоумевают — артист так долго зарабатывал деньги в России и сейчас поливает ее грязью. Артист на это отвечает так:

«Популярная присказка (произносится с осуждением): зарабатывают в России, а тратят за кордоном! Я всегда считал, что если ты заработал деньги в России (в Европе, в Америке, в Австралии) — ты можешь тратить их хоть на Марсе. Именно потому, что ты их заработал», — отметил музыкант.

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