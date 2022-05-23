«Остальное – их дело»: Дапкунайте высказалась о Михалкове и Машкове

Актриса заявила, что у нее есть светлые и хорошие воспоминания об этих людях.

Актриса Ингеборга Дапкунайте в эфире шоу «Радио Долин» отказалась негативно говорить о своих бывших друзьях-режиссерах Никите Михалкове и Владимире Машкове.

«Вы видите эволюцию Никиты Михалкова. От того, каким он был, снимая «Утомленные солнцем» в середине девяностых, и к сегодняшнему Никите Михалкову, который стал одним из столпов идеологии. Или тот же вопрос могу задать о Владимире Машкове. Вашем партнере по «Подмосковным вечерам», — постарался спровоцировать Дапкунайте ведущий шоу.

«Все-таки я не буду говорить об этих людях. У меня есть воспоминания о них, которые светлые и хорошие. Остальное — их дело». Ингеборга Дапкунайте

Напомним, что Ингеборга Дапкунайте уже не раз за последнее время негативно высказывалась о России. При этом недавно она приезжала в Россию на один из фестивалей.

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