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Новости шоу-бизнеса: Гордон обвенчался со студенткой, билеты на концерт Галкина начали сдавать, почему на самом деле Нетребко уволили из Баварской оперы

Какие новости на сайте Teleprogramma.pro оказались 16 мая самыми важными, по мнению читателей.

Новости шоу-бизнеса: Гордон обвенчался со студенткой, билеты на концерт Галкина начали сдавать, почему на самом деле Нетребко уволили из Баварской оперы
Максим Галкин. Фото: Global Look Press

Почему Нетребко уволили из Баварской оперы, как Катя Гордон отреагировала на свадьбу бывшего мужа с молоденькой, кто она, пятая жена Александра Гордона – читайте в нашем традиционном дайджесте новостей.

Гордон женился на 20-летней студентке

58-летний Александр Гордон женился на 20-летней студентке Софии Каландадзе, но известно об этом стало лишь в середине мая, когда супруги пошли венчаться. Кадры из церкви облетели Интернет. Оказалось, что избранницу свою журналист узнал еще в 2018 году, когда той было 16 лет. Девушка рассказала, что уже была замужем и успела развестись. Для Гордона это пятый брак.

Александр Гордон с Софией Каландадзе. Фото: КП

Почему Нетребко уволили из Баварской оперы

Управляющий директор Баварской оперы Серж Дорни признался почему уволил некоторых российских артистов, включая Анну Нетребко. В телефонном разговоре деятель поведал российским пранкерам Вовану и Лексусу, что разделяет людей на категории. И, по его мнению, оперная дива, как и Валерий Гергиев, связаны с российской пропагандой.

Анна Нетребко. Фото: Global Look Press

Как Катя Гордон отреагировала на свадьбу бывшего

58-летний телеведущий Александр Гордон женился на молоденькой студентке Софии Каландадзе. Накануне они обвенчались в церкви. Бывшая жена журналиста, адвокат Екатерина Гордон выразила надежду, что благодаря молоденькой жене он сможет бросить пить.

От Раймонда Паулса в Латвии требуют обозначить позицию по Украине

После начала российско-украинской кампании по денацификации многие отечественные звезды пострадали за свою позицию. Теперь в Латвии требуют обозначить мнение от Раймонда Паулса более четко, его нейтралитета многим местным деятелям культуры недостаточно.

Зрители стали сдавать билеты на допконцерт Галкина

Поклонники юмориста и телеведущего Максима Галкина начали сдавать билеты на его концерт, дополнительно объявленный в Израиле. Речь идет о выступлении 21 июня в Кирьят-Моцкине.

Если 14 мая в продаже на biletru.co.il был всего один билет, то неожиданно 16 мая в наличии стало уже восемь билетов. Судя по всему, нашлись те, кто отказался по каким-то причинам приходить на концерт шоумена.

Кушанашвили оценил пляски Киркорова на кресте

После юбилейных концертов Филиппа Киркорова в «Крокусе» на музыканта обрушились с критикой за его номер с крестом, по которому, повалив его на пол, артист потоптался. Отар Кушанашвили высказался об этом как не о какой-то шалости или ошибке.

«Теперь в стране шагу не вступить, чтобы кто-то не посчитал себя не оскорбленным в лучших чувствах, не уязвленным, не ущемленным. И вы хотите сказать, что человек семи пядей во лбу не знал, что он делает? Он прекрасно знал, что делает», — уверен Кушанашвили.

Филипп Киркоров на кресте. Фото:соцсети

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