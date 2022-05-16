Зрители стали сдавать билеты на дополнительный концерт Максима Галкина в Израиле

По каким-то причинам в кассах стали появляться свободные квитки, которых раньше не было.

Зрители дополнительного израильского концерта юмориста и телеведущего Максима Галкина стали сдавать билеты на его концерт. Речь идет о выступлении 21 июня в Кирьят-Моцкине.

Так, 14 мая в свободной продаже, согласно данным biletru.co.il, был всего один билет на выступление Максима Галкина. Неожиданно 16 мая в продаже стало уже восемь билетов. Судя по всему, нашлись те, кто отказался по каким-то причинам приходить на концерт шоумена.

Напомним, что всего в Израиле у Максима Галкина в июне пройдет 15 концертов. Он не раз хвастался, что квитки разбирают словно горячие пирожки.

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Заметим, что Максим Галкин вместе с семьей третий месяц находится в Израиле. В родную страну он возвращаться не спешит. Раньше осени юмориста, скорее всего, в России ждать не стоит.

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