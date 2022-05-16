Стало известно, почему Анну Нетребко на самом деле уволили из Баварской оперы

Управляющего директора Баварской оперы Сержа Дорни разыграли российские пранкеры. Вован и Лексус позвонили ему, представившись «министром культуры Украины».

Дорни спросили, почему из Баварского оперного театра были уволены многие российские артисты. Он ответил, что людей следует делить на категории.

«Я отстранил некоторых российских артистов, которые тесно связаны с российской пропагандой. И, несмотря на то, что он мой очень хороший друг, я отстранил Валерия Гергиева. И это при том, что мы знакомы уже 35 лет. Я также отстранил Анну Нетребко и некоторых артистов балета. Следует разделять людей на разные категории. Таких артистов я не хочу видеть», — цитируют Дорни «Известия».

Кстати, Анна Нетребко сначала поддержала свою страну в сложный для нее период. Однако потом, как говорится, «переобулась». Но и это ее не спасло.

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