«Он прекрасно знал, что делает»: Кушанашвили – о Киркорове, станцевавшем на кресте во время шоу

По словам телеведущего, поп-король не понесет в итоге никакого наказания.

Телеведущий Отар Кушанашвили в своем шоу «Каково?!» высказался о музыканте Филиппе Киркорове, который во время одного из своих шоу станцевал на кресте.

«Мне фундаментальное знание личности Киркорова дает право утверждать, что все он знал. Вот эти кадры с крестом. Теперь в стране шагу не вступить, чтобы кто-то не посчитал себя не оскорбленным в лучших чувствах, не уязвленным, не ущемленным. И вы хотите сказать, что человек семи пядей во лбу не знал, что он делает? Он прекрасно знал, что делает». Отар Кушанашвили

При этом Отар Кушанашвили заметил, что человек, получающий в день 55-летия правительственные телеграммы с поздравлениями, вряд ли будет наказан.

«Как вы думаете, этот иск против Киркорова чем закончится?» — задал телеведущий вопрос своим подписчикам.

Напомним, что танцы Филиппа Киркорова на кресте затронули чувства многих верующих. Против поп-короля даже хотели возбудить уголовное дело. Сам музыкант позже принес извинения.

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