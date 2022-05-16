На таинстве присутствовали самые близкие: Гордон обвенчался с 20-летней студенткой Каландадзе

Телеведущий Александр Гордон тайно обвенчался с 20-летней арфисткой Софией Каландадзе в Спасо-Евфимиевом мужском монастыре в Суздале.

На таинстве Александр Гордон предстал в черном костюме и при бабочке, его любимая молодая жена была в белом расшитом кружевом платье в пол и фате. На таинстве не было посторонних. Только самые близкие люди. Прежде всего многочисленные родственники юной арфистки, в том числе ее родители.

Любопытно, что родственники арфистки далеко не сразу приняли Александра Гордона в свою семью. Их, безусловно, пугала такая огромная разница в возрасте – 38 лет. Впрочем, со временем они поняли, что любви все возрасты покорны, сообщает «СтарХит».

Напомним, что для Александра Гордона – это уже пятый брак. От предыдущих отношений у него два сына и две дочери. При этом он отмечал, что мечтает об общем ребенке от молодой жены.

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