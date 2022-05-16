Раймондом Паулсом недовольны в Латвии

У всенародного «маэстро» Раймонда Паулса появились проблемы. Радикально настроенные латвийцы требуют, чтобы он высказал свое мнение о происходящем в Украине.

Единственное, что услышали за последнее время от прославленного музыканта — это то, что он сегодня гораздо больше обеспокоен состоянием здоровья супруги, которой должны сделать операцию. Кроме того, Раймонд Паулс сказал, что его жена, Лана, родившаяся в Одессе, считает, что настоящая Одесса с ее энергией и юмором осталась в прошлом.

Композитор Зигмар Лиепиньш заявил:

«Сейчас нужно дать понять, на чьей ты стороне, а позиция Паулса разочаровывает. Я думаю, что позиция Паулса тоже очень странная. То, что он сыграл с украинским оркестром, — ничего не значит! Его заявление было — он дистанцируется от всего происходящего, что есть личные дела, что супруга Лана находится в больнице… Все это заставляет меня сомневаться, что он на стороне украинцев. Я думаю, что большую роль в этом играет тот факт, что у него хорошие отношения с россиянами».

Свое недовольство нейтралитетом Маэстро выражают и другие деятели культуры Латвии, сообщают «Аргументы недели».

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!