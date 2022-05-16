«Возьмется и бросит пить»: как Катя Гордон отреагировала на венчание своего экс-мужа

58-летний телеведущий Александр Гордон несколько месяцев назад тайно женился на 20-летней Софии Каландадзе.

А 15 мая новоиспеченные муж и жена обвенчались. Для ведущего это уже пятый брак, большинство его благоверных после расставания жаловались на любовь Александра Гордона к горячительным напиткам. Впрочем, он сам не скрывал от публики, что злоупотреблял. Правда, не так давно стал все чаще заявлять, что бросил.

Похоже, что его бывшая жена Катя Гордон не очень-то верит в это, но надеется, что новая супруга позитивно повлияет на его жизнь.

«Если Саша ради юной супруги возьмется за здоровье и бросит пить все, что крепче кефира, — так вообще проблемы в разнице в возрасте не будет никакой. Совет да любовь», — сказала юрист Telegram-каналу «Звездач».

Она поддержала бывшего мужа в его порыве обвенчаться и от души пожелала ему счастья с молодой избранницей.

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