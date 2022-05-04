«Браки приходят и уходят»: Ким Кардашьян надеется, что станет невестой в четвертый раз

Модель и телеперсона лишь недавно развелась с третьим мужем.

41-летняя американская телезвезда Ким Кардашьян была замужем уже трижды, но все еще верит в любовь и поэтому надеется на четвертый брак.

3 мая в Сети появился отрывок из новой серии шоу The Kardashians, в котором Ким, ее мать Крис Дженнер и их гости обсуждают предстоящую свадьбу Кортни Карадашьян и барабанщика Трэвиса Баркера.

«Браки приходят и уходят. Без обид, ребята. Возьмите хотя бы меня! — засмеялась Ким во время беседы и продолжила уже серьезнее. — Я верю в любовь. Вот почему я надеюсь, что у меня будет еще одна свадьба».

Напомним, в начале 2022 года Кардашьян оформила долгожданный развод со своим третьим мужем, рэпером Канье Уэстом, с которым делит четверых детей. Еще до того, как стать полностью свободной женщиной, Ким завела себе нового бойфренда – комика Пита Дэвидсона. Пока что у них обычный звездный роман, но уже ходят разговоры о свадьбе и рождении совместного ребенка.

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