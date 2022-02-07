Семейство Кардашьян опять появится на экранах с новым реалити-шоу

В Сети уже выложили новый трейлер о проекте.

Семейство Кардашьян в апреле вернется с новым реалити-шоу. Сериал, полностью посвященный жизни знаменитых родственников, показывали целых 14 лет и закончился он только прошлым летом. Но, видимо, жить без камер знаменитые брюнетки и блондинки долго не могут.

Уже сейчас можно посмотреть первый трейлер нового проекта семьи Кардашьян-Дженнер. Ролик вышел на официальном YouTube-канале Hulu, сервиса, где состоится премьера проекта. Шоу теперь называется The Kardashians.

В трейлере можно увидеть потомков Крис Дженнер: от неузнаваемой Хлои до беременной Кайли, которая родила на днях. Зрителям будет интересно узнать про развод Ким, бойфренда-баскетболиста Кендалл и мнение сестер о трагедии на фестивале Astroworld.

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