Ким Кардашьян рассказала, как долго не разговаривала с Канье Уэстом во время развода

Ким Кардашьян раскрыла больше подробностей о своем разводе с рэпером Канье Уэстом.

Напомним, кризис в отношениях звездной пары наметился в 2020 году. В начале 2021-го телезвезда подала на развод и стала юридически свободной женщиной только 2 марта 2022-го. Во время процесса ее супруг перехотел разводиться и попытался восстановить семью.

«В начале развода мы прожили около восьми месяцев даже не разговаривая друг с другом, — призналась Кардашьян в подкасте Not skinny but not fat. — А потом, знаете, мы снова заговорили, и я даже пошла на премьеру Donda (музыкальный альбом Уэста, вышел в августа 2021 года. — Прим. авт.). Я имею в виду, что он по-прежнему будет видеть детей и все такое, мы с ним просто взяли паузу в общении».