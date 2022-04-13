Ким Кардашьян рассказала, как долго не разговаривала с Канье Уэстом во время развода

Ким Кардашьян раскрыла больше подробностей о своем разводе с рэпером Канье Уэстом.

Напомним, кризис в отношениях звездной пары наметился в 2020 году. В начале 2021-го телезвезда подала на развод и стала юридически свободной женщиной только 2 марта 2022-го. Во время процесса ее супруг перехотел разводиться и попытался восстановить семью.

«В начале развода мы прожили около восьми месяцев даже не разговаривая друг с другом, — призналась Кардашьян в подкасте Not skinny but not fat. — А потом, знаете, мы снова заговорили, и я даже пошла на премьеру Donda (музыкальный альбом Уэста, вышел в августа 2021 года. — Прим. авт.). Я имею в виду, что он по-прежнему будет видеть детей и все такое, мы с ним просто взяли паузу в общении».

Ким отметила, что все происходящее для нее не ново. Она уже видела все эти этапы в разводе собственных родителей. Модель и бизнесвумен понадеялась, что ее дальнейшие отношения с бывшим мужем придут в норму. Она также назвала Канье потрясающим отцом. Звездная пара, напомним, стала родителями четверых детей.

У Кардашьян также спросили, какие у нее отношения с Уэстом прямо сейчас, после множества неоднозначных заявлений артиста в социальных сетях.

«Хорошо, когда все спокойно. На самом деле мы не общаемся, но я думаю, что иногда это нормально, — ответила модель. — И я думаю, что «мы» будем всегда. Вот такая я. Я провела десятилетие своей жизни с этим человеком и так сильно его люблю. Это никогда не изменится, но это не значит, что он единственный, кто мне подходит, и это тоже нормально».

Добавим, что, пока Канье метался между новыми девушками и желанием вернуть свою жену, Ким успешно нашла себе нового бойфренда и весело проводит время в его компании.

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