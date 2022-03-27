Ждет пополнения в семье: Пит Дэвидсон мечтает об общих детях с Ким Кардашьян

Американские звезды Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон встречаются всего пять месяцев. Однако уже заговорили о детях.

Комик и бывший возлюбленный певицы Арианы Гранде трепетно относится к бизнесвумен. Пит Дэвидсон в знак серьезности своих намерений в отношении к Ким Кардашьян заявил о желании стать отцом ее детей. Артиста не смущают четверо наследников Ким от прошлого брака.

Поддерживает Дэвидсона и его мама. Она давно мечтает у внуках. Сообщили в HollywoodLife.

Не против понянчить внуков и мать Ким Кардашьян. Правда Крис Дженнер мечтала о том, чтобы ее другая дочь Кендалл Дженнер обзавелась семьей и малышами. Только 26-летняя модель не торопится со свадьбой и родами.

Поклонники пары Пита и Ким тоже с нетерпением ждут новости о беременности Кардашьян.

Напомним, ранее бывший муж Ким Кардашьян захотел отобрать детей у бизнесвумен. После ограничения общения с наследниками Канье Уэст взбунтовался и потребовал единоличного опекунства над детьми.

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