Старшая сестра Ким Кардашьян выходит замуж за рок-музыканта

В семье Кардашьян очередные перемены: Ким развелась с Канье Уэстом, а Кортни скоро выйдет замуж за Трэвиса Баркера.

Американская модель и актриса Кортни Кардашьян планирует выйти замуж за барабанщика рок-группы Трэвиса Баркера. Снимки уже появились в инстаграм-блоге самой Кортни.

Роман пары начался в январе этого года. Хоть Кортни и Трэвис знакомы уже очень давно, романтические отношения начались только после многих лет крепкой дружбы.

Судя по всему, предложение Трэвис сделал на выходных, 16 или 17 октября. Это было на берегу океана, на закате, в центре множества алых роз в форме сердца и белыми свечами. На фото Трэвис обнимает девушку.

По слухам, Кортни плакала, пока Трэвис вставал на одно колено и делал ей предложение. Девушка, не раздумывая, сказала «да».

Ким Кардашьян в своем инстаграме поделилась с подписчиками новостью о радостном событии в семье. Модель выставила фото руки Кортни с помолвочным кольцом с большим бриллиантом. Кроме того, Ким поделилась фото и видео с обеда, на котором самые близкие девушки поздравили ее с важным событием. Там были мама девушки, Ким и дочь Трэвиса.

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