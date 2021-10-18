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Старшая сестра Ким Кардашьян выходит замуж за рок-музыканта

В семье Кардашьян очередные перемены: Ким развелась с Канье Уэстом, а Кортни скоро выйдет замуж за Трэвиса Баркера.

Старшая сестра Ким Кардашьян выходит замуж за рок-музыканта
Кортни Кардашьян Трэвис Баркер. Фото: Global Look Press

Американская модель и актриса Кортни Кардашьян планирует выйти замуж за барабанщика рок-группы Трэвиса Баркера. Снимки уже появились в инстаграм-блоге самой Кортни.

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер. Фото: https://www.instagram.com/kourtneykardash/
Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер. Фото: instagram.com/kourtneykardash/

Роман пары начался в январе этого года. Хоть Кортни и Трэвис знакомы уже очень давно, романтические отношения начались только после многих лет крепкой дружбы.

Судя по всему, предложение Трэвис сделал на выходных, 16 или 17 октября. Это было на берегу океана, на закате, в центре множества алых роз в форме сердца и белыми свечами. На фото Трэвис обнимает девушку.

По слухам, Кортни плакала, пока Трэвис вставал на одно колено и делал ей предложение. Девушка, не раздумывая, сказала «да».

Кортни, Ким и Хлои Кардашьян. Фото: Global Look Press
Кортни, Ким и Хлои Кардашьян. Фото: Global Look Press

Ким Кардашьян в своем инстаграме поделилась с подписчиками новостью о радостном событии в семье. Модель выставила фото руки Кортни с помолвочным кольцом с большим бриллиантом. Кроме того, Ким поделилась фото и видео с обеда, на котором самые близкие девушки поздравили ее с важным событием. Там были мама девушки, Ким и дочь Трэвиса.

Рука Кортни Кардашьян с кольцом. Фото: https://www.instagram.com/kimkardashian/
Рука Кортни Кардашьян с кольцом. Фото: instagram.com/kimkardashian/

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