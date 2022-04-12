Ким Кардашьян рассекретила свое любимое занятие в паре с новым бойфрендом

Есть кое-что, чем американская богачка особенно любит заниматься с комиком Питом Дэвидсоном.

После брака с богатым, но слишком уж эпатажным рэпером, страдающим от биполярного расстройства, американская телезвезда Ким Кардашьян выбрала для отношений мужчину попроще.

Знаменитая бизнесвумен закрутила роман с комиком Питом Дэвидсоном точно не из-за денег и популярности последнего. Этого добра у нее самой хоть отбавляй. Ранее в прессе появилась информация о том, что новый ухажер постоянно смешит всемирно известную модель, с ним легко и весело. В новом интервью Ким раскрыла чуть больше деталей того, что ей нравится в Пите.

«Он просто супер искренний, и это супер весело — просто тусоваться и ничего не делать, а потом смотреть телевизор и снова ничего не делать, — призналась Кардашьян порталу ET. — Мое любимое занятие — найти кого-то, с кем можно ничего не делать. Это лучшее».

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Мать телезвезды Крис Дженнер одобрила выбор дочери.

«Мне нравится, что он добрый и заботливый, — сказала родительница семейства Кардашьян. — Он самый вдумчивый человек, и мне нравится химия, которая есть между ним и Ким. Это мило».

Ну а бывший муж телезвезды, рэпер Канье Уэст на фоне всей этой милоты кусает локти и боится, что Пит заберет у него его четверых детей.

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