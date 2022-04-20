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Новости шоу-бизнеса: что Пугачева делает в Израиле, почему Ургант продает дом, гонорары Галкина за концерт

Об этих и других новостях из мира звезд — в обзоре Teleprogramma.pro.

Новости шоу-бизнеса: что Пугачева делает в Израиле, почему Ургант продает дом, гонорары Галкина за концерт
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Алла Пугачева и Максим Галкин, уехавшие в начале марта из России в Израиль, остаются главными ньюсмейкерами последних недель. Так, накануне стало известно, сколько шоумен получит за один израильский концерт и как учатся двойняшки известной пары.

Между тем выяснилось, почему на самом деле Иван Ургант решил продать дом в Подмосковье. Об этих и других новостях из мира звезд — в обзоре Teleprogramma.pro.

Что на самом деле Алла Пугачева делает в Израиле

Уехавшая в Израиль Примадонна ранее заявила, что отправилась туда, чтобы подлечиться. Эту же версию озвучил и стилист Сергей Зверев.

Алла Пугачева с семьей
Алла Пугачева с семьей. Фото: соцсети

«Дело в том, что у Аллы уже были проблемы со здоровьем. А в Израиле хорошие врачи, которые помогают ей. Она потом возвращается и снова работает», — заявил Зверев Teleprogramma.pro.

Сколько Максим Галкин получит за концерт

Пока Алла Пугачева, по словам Сергея Зверева, поправляет здоровье, Максим Галкин решил подзаработать. Серию концертов шоумен запланирован на начало лето в восьми городах Израиля. Билеты уже есть в продаже.

Алла Пугачева и Максим Галкин
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: соцсети

«Цены на них его не устраивают. Ему предложили фиксированный гонорар в десять тысяч долларов. Представляете, что такое десять тысяч долларов, например, для Москвы. Это один раз Галкину с Пугачевой и детьми в ресторан сходить, а ему предложили за эту сумму выступать», — заявила журналист Алена Жигалова в своей программе.

Лиза и Гарри Галкины учатся онлайн

Двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина — Лиза и Гарри — являются учениками второго класса Первой московской гимназии.

Лиза и Гарри Галкины
Лиза и Гарри Галкины. Фото: соцсети

Когда семья уехала в Израиль, у звездных наследников были каникулы, а теперь они занимаются онлайн. В светских кругах говорят, что дети изучают школьную программу и не отстают от нее. С ребятами активно занимаются репетиторы.

Наргиз Закирова подставила Виктора Дробыша

Видеоблогер Алена Жигалова в своей программе «Алена, блин! Говорит» рассказала, что певица Наргиз Закирова подставила своего продюсера Виктора Дробыша.

Виктор Дробыш
Виктор Дробыш. Фото: Global Look Press

По словам Жигаловой, Наргиз ведет антироссийскую деятельность в соцсетях, а Дробыш, вероятно, об этом не догадывается.

Почему Ургант продает дом на Рублевке

Недавно стало известно, что вернувшийся из Израиля Иван Ургант распродает свою недвижимость в России. Так, дом на Рублевке он купил в 2018 году за 400 млн рублей, а теперь не может продать и за 150.

Иван Ургант
Иван Ургант. Фото: Global Look Press

Причина — вовсе не в эмиграции шоумена. Дело в том, что особняк атаковала плесень.

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