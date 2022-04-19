Все намного проще: Ургант продает дом на Рублевке не из-за эмиграции

Стало известно, что Иван Ургант на самом деле находится в России.

Соседи Ивана Урганта подтвердили, что ведущий вернулся в Россию из Израиля. В то же время популярный ведущий занялся продажей своей недвижимости. В числе его хором в Москве и Санкт-Петербурге есть и особняк на Рублевке.

«Дом изначально был куплен, чтобы в нем жила большая семья Ивана. Они даже переехали туда, но через какое-то время выяснилось, что в особняке есть проблема с плесенью. Она начала расползаться так быстро, что пришлось съезжать», — процитировал КП знакомого Ивана Урганта.

Естественно, что с такой недвижимостью Иван решил попрощаться. В свое время Ургант выложил за дом 400 млн рублей, однако сейчас цена снижена вдвое, а то и втрое.

В особняке есть не только комнаты и холл, но и закрытый бассейн. Но даже на фото сайтов недвижимости видно, что все внутри покрыто черной плесенью.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.