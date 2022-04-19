«Пошли слухи, что я уехал»: Сергей Зверев – об отъезде Пугачевой, подарках Гурченко и ссорах с соседями

Недавно эпатажный стилист Сергей Зверев вошел в состав жюри недели моды Эстет Fashion Week. Появление «короля гламура» вызвало большой ажиотаж среди гостей и журналистов. И тому есть причина.

Последнее время он практически не появляется на публике. Оставив на время шоу-бизнес, звездный стилист подавался в политику: выдвигал свою кандидатуру на пост депутата Госдумы в Бурятии, активно сражался за спасение Байкала. Но проиграв выборы, вернулся в столицу. Чем он живет за сегодня? Почему пропал из поля зрения

На эти и другие вопросы Сергей Зверев ответил журналистам.

больше по теме Сергей Зверев предложил новый способ избавиться от сумок Chanel Звезда в шоке от сложившейся ситуации.

«Я бы вообще не выходил»

— Сергей, последнее время вас практически не видно…

— Сейчас я очень редко где-то появляюсь. Недавно был на премии, здесь и еще на какой-то программе. Я, может быть, вообще бы не выходил. Но, во-первых, пошли бы слухи, что я уехал. Но я с народом, поддерживаю наших дизайнеров, никуда не уехал. Поэтому приходится быть если не на всех мероприятиях, то на знаковых точно. Это моя профессия, моя работа. Мода – это я, fashion – тоже. Поэтому что я сделаю?

Красота должна блистать. К тому же людям нужно как-то отвлечься, немножко выдохнуть. Сейчас, когда все бренды ушли, вся ответственность – на российских дизайнерах. Но все не так просто. Потому что все подорожало: ткани, фурнитура, цены нереальные. А как мы поддержим наших дизайнеров, как? Хотя бы тем, что можем дать им возможность показать свое творчество в это непростое время. Это уже хорошо.

Но все-таки я бы хотел, чтобы на наших дизайнеров обратили внимание местные власти и помогли им. Это очень непросто – творить, когда нет ни возможностей, ни бюджета, ничего нет.

— Говорят, что вы активно ищете спонсоров на собственные дизайнерские проекты…

— Я сейчас ничего не ищу, мне не до дизайнерства. Нынешнее время – не для начинаний. У меня впереди – лето, а сейчас на горизонте пожары: Сибирь, Дальний Восток. Будет полыхать, поджоги, поэтому следует быть начеку.

Завод на Байкале так и стоит, его даже не сносят. Я уже ходил к президенту. Все жду, когда завод снесут, потому что весной прилетают перелетные птицы со всех стран мира. А там сейчас перекресток, Таловские болота. Птицам гнездиться надо, а завод стоит на самом виду. А что такое завод? Там всю ночь горит свет, лают специально обученные собаки. Птицы боятся гнездиться в таких условиях.

— Вы ведь не только природе Байкала помогаете, но и животным…

— Сейчас, кажется, что они отошли на второй план. Но я все время помогаю животным, мы постоянно выкладываем информацию в соцсетях, делаем все, что можем, привлекаем ко всем проблемам общественность.

Недавно мы в подъезде подобрали котенка. Задние лапки у него не двигались, его выбросили. Какое-то время он жил у консьержки, но она умерла. И мне пришлось взять животное домой. Это кошка Маркиза, ей уже два года, она меня знает, поскольку мы ее кормили все это время. Аферистка, просто аферистка. Совсем не та, за кого себя выдает, но я ее терплю.

Проблема в том, что Маркиза очень пушистая, у нее пух. У меня на него аллергия, но я терплю. У новой консьержки тоже аллергия на кошек, поэтому она от нее держится подальше. Но что теперь делать? Я принимаю капли, специальные таблетки от аллергии, чтобы мне было как-то полегче.

«Что делать, если у человека нет совести?»

— Судя по всему, с консьержкой у вас хорошие отношения. Но говорят, есть разногласия с представителями ЖКХ…

— Разногласия есть, помойка так и стоит за окном. У нас была прекрасная мебель в холле. И Алла Петровна, руководитель ЖКХ, в одностороннем порядке придумала, как конфисковать всю эту мебель. А у нас висело роскошное зеркало, бра. Но она все это вывезла, а куда, никто не знает. И сейчас на месте, где находилось зеркало, — дырка, и там не покрашено.

Раньше все отмечали, что в подъезде очень уютно. А сейчас все это напоминает либо дешевое общежитие, либо колонию – что-то страшное, обшарпанное, жуткое. Куда вывезла мебель? У нас было бра с синим плафоном. Представляете, сколько энергии сжирает включенный свет? А мы все выключали, у нас горело бра, и всем все было прекрасно видно. Такие огромные окна в холле, зачем так светить ночью? А с этим бра было так уютно, но она вывезла все.

Еще одна проблема заключается в том, что у другой моей соседки рояль стоит прямо над моей кроватью. Она просыпается, шарахается по полу в своих тапочках на каблуках, доходит до туалета, делает свои дела, все слышно. Затем она возвращается, громко двигает мебель, сдвинула… И знаете, у нее есть такая швабра, очень старая. Таких в мире осталось-то штук пять, и они очень скрипят. И этот скрип длится часа полтора, как говорится, напала на засранку чистота. Она все убирает этой шваброй, моет-моет, потом протирает насухую, а затем снова громко двигает мебель назад. И этот страшный звук я слышу в девять утра. Вот так начинается уборка.

Затем она со скрипом двигает фортепиано и приступает к репетициям. Сначала репетируют маленькие дети, потом она сама, а затем ее мама. И эти «концерты» длятся с десяти утра до десяти вечера. Я через консьержку прошу: «Ну сделайте, пожалуйста так, чтобы мы хотя бы в субботу-воскресенье выдохнули». Что делать, если у человека совести нет? А когда просишь вести себя тише, тогда они начинают громче.

— А вы не пробовали вызвать полицию?

— Видимо, она этого ждет, чтобы потом всю жизнь давать интервью… Но этого ни в коем случае нельзя делать, поскольку она об этом мечтает. Пока мы передаем записки через консьержку, пишем: «Можно греметь потише, сделать так, чтобы мы хотя бы в выходные отдохнули или заменить эту швабру?» Она в курсе наших жалоб. Но уже 20 лет у людей нет совести…

А представляете, если бы я, суперзвезда, привел бы всю команду: гитариста, клавишника, барабанщика, бэк-вокалистов, и мы бы репетировали? Весь дом бы стоял на ушах… Но мы же этого не делаем. Все репетиции идут в репетиционном зале. 20 лет меня не слышно, не видно.

— А у вас не возникало желания переехать куда-нибудь за город, подальше от беспокойных соседей?

— Дело в том, что это все не так просто. Посмотрите, время сейчас такое. Куда нынче рвать-метать?

— А если куда-то рядом с Байкалом?

— На Байкале у меня мама живет. Там у нее прекрасная квартира.

«Алла Борисовна уезжает в Израиль, возвращается и снова работает»

— Раз уж заговорили о переездах… Что вы думаете об отъезде Аллы Пугачевой в Израиль?

— Дело в том, что у Аллы же были проблемы со здоровьем. А в Израиле хорошие врачи, которые помогают ей. Она потом возвращается и снова работает. Вот с какой-то периодичностью Алла туда уезжает. Дело не в том, что она переехала, нет…

— На Эстет Fashion Week вы появились в очень ярком образе…

— Сегодня на мне все наши бренды. А это перчатки Людмилы Марковны Гурченко. Они очень длинные и удобные, но Верочка Авилова отделала мне их стразами. И у перчаток появилась вторая жизнь. Сумочку Гурченко мне тоже когда-то подарила. Я говорю: «Марковна, зачем мне такая сумка?» А она отвечает: «Удобная косметичка. Бери, потом ты меня вспомнишь». И вот я ее откопал, думаю, с большой сумкой идти судить в жюри неудобно. А мне нужны только листок, авторучка, очки. Когда стоишь, набиваешь карманы, все везде оттопыривается. А так, с косметичкой, — хорошо.

Все, что мне когда-то подарила Людмила Марковна Гурченко, бережно у меня хранилось. И сейчас я начинаю это носить. Оказывается, мне все пригодилось. Вот эти вот вуали, фрагменты шляпы. В тот момент, когда Людмила Гурченко переезжала из своей старой квартиры в новую, она меня пригласила к себе со словами: «Приди с пакетами». Я переспросил: «Какими пакетами?» А Людмила Марковна сказала: «Ну, возьми сумку, я кое-что для тебя собрала». И сейчас я ношу все эти перья. Весь комплект мне подошел, да и память со мной.

— Вы снова на платформе. Вам удобно ходить в такой обуви? Бывали ли такие случаи, когда вы чуть не упали?

— Дело в том, что обувь сделана по моей стопе, и мне в ней очень удобно. Неудобно в ботинках по последней моде. А моя обувь легкая, практичная, удобная, помню, что в похожей ходил и по подиуму. Такая коллекция собиралась много лет.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.