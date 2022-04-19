«Один раз в ресторан сходить»: Жигалова раскрыла сумму гонорара Галкина за израильские концерты

Как отметила журналистка, поход в барбершоп для телеведущего стал знаковым.

Журналистка Алена Жигалова в своей программе «Алена, блин! Говорит» раскрыла сумму гонорара телеведущего Максима Галкина за израильские концерты.

«На днях Галкин пришел в израильский барбершоп. И разговорился с мастером. И вот Галкин рассказал мастеру, что билеты на его концерты раскупаются не так, как он ждал. Цены на них его не утраивают. Ему предложили фиксированный гонорар в десять тысяч долларов. Представляете, что такое десять тысяч долларов, например, для Москвы. Это один раз Галкину с Пугачевой и детьми в ресторан сходить, а ему предложили за эту сумму выступать». Алена Жигалова

Как отметила Алена Жигалова, информация о гонорарах и походе в барбершоп дошла до журналистов. «Я сразу представила, какие бы вышли заголовки, если бы Галкин рассказал о супружеской жизни с Аллой Пугачевой. Поэтому, Максим, будь осторожен. И не ходи стричься в барбершопы. Пусть тебя Алла Пугачева стрижет», — заявила Алена Жигалова.

Напомним, что в июне Максим Галкин даст восемь концертов в Израиле. Билеты на его выступления еще есть в продаже.

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