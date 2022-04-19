Дети учатся онлайн: Лизу и Гарри Галкиных не стали исключать из Первой московской гимназии

К новому учебному году, по слухам, Алла Пугачева и Максим Галкин все-таки вернутся в Россию.

Дети певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина, Лиза и Гарри, не будут исключены из Первой московской гимназии, где они учатся во втором классе.

Алла Пугачева ранее рассказывала, что увезла детей в Израиль, потому что в гимназии были каникулы. Однако они быстро закончились, а Лиза и Гарри на учебе не появились.

Сейчас в светских кругах говорят, что дети знаменитостей учатся онлайн, проходят школьную программу и не отстают от нее. С ребятами активно занимаются репетиторы. Говорят, что к новому учебному году Лиза и Гарри со своими родителями совершенно точно появятся в России, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева платят по 160 тысяч рублей в месяц за каждого ребенка в Первой московской гимназии. Общая стоимость годового обучения равна примерно трем миллионам рублей.

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