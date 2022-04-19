Сергей Зверев рассказал, что Алла Пугачева на самом деле делает в Израиле

Звездный парикмахер Сергей Зверев рассказал нашим журналистам, зачем на самом деле Алла Пугачева уехала в Израиль. По словам короля гламура, у Примадонны действительно проблемы со здоровьем.

«Дело в том, что у Аллы уже были проблемы со здоровьем. А в Израиле хорошие врачи, которые помогают ей. Она потом возвращается и снова работает. Вот с какой-то периодичностью Алла туда уезжает. Дело не в том, что она переехала, нет…» — заявил Зверев Teleprogramma.pro.

Напомним, в конце февраля Алла Пугачева вместе с детьми и мужем Максимом Галкиным на частном самолете улетели из России. Сначала говорили, что на каникулы детей, а потом и вовсе перестали тему комментировать.

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