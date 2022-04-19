«У нее в соцсетях флаги Украины»: Жигалова рассказала, как Закирова подставила Дробыша

Видеоблогер Алена Жигалова в своей программе «Алена, блин! Говорит» рассказала, как певица Наргиз Закирова подставила своего продюсера Виктора Дробыша.

«Актер Стивен Сигал давно живет в России. К нему в гости не так давно пришел в том числе Виктор Дробыш. Поздравить с юбилеем. Я не поняла, что там забыл Дробыш. Может он хочет сделать Сигалу музыкальную карьеру в России. Все они там радостно веселились. Водили хороводы». Алена Жигалова

Как отметила Жигалова, Дробыш пришел на мероприятие один. «Даже без Наргиз Закировой Я зашла в ее Сеть. Там в соцсетях флаги Украины, какие-то репосты западных селебрити. Она ведет антироссийскую деятельность. Дробыш вообще заходил в соцсети своей артистки. Видел, что она выкладывает. Она же как обезьяна с гранатой. Виктор Яковлевич, обратите внимание на своих артистов. А то она скоро скажет, что стыдится Виктора Дробыша», — заявила Алена Жигалова.

Напомним, что Наргиз Закирова — узбекская певица. Она уже не раз за последнее время негативно высказывалась о России.

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